Zvečer in ponoči bo večinoma oblačno, na Primorskem se bo proti jutru začelo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od –3 do 3 stopinje Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje.

V soboto lahko v notranjosti Slovenije občasno rahlo rosi

V soboto se bo na Primorskem razjasnilo, zapihala bo šibka burja. V notranjosti Slovenije bo vztrajala nizka oblačnost, ponekod lahko občasno rahlo rosi. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in v Slovenski Istri do okoli 12 stopinj Celzija.

Prihodnji teden se bo nadaljevalo suho in oblačno vreme

V nedeljo bo na Primorskem dokaj sončno, šibka burja se bo prehodno nekoliko okrepila. V notranjosti Slovenije bo oblačno, ponekod na vzhodu so mogoče rahle padavine. V ponedeljek se bo v notranjosti nadaljevalo suho in oblačno vreme. Na Primorskem bo dopoldne še dokaj sončno, popoldne se bo začelo oblačiti. Burja bo postopno ponehala.

Zimske razmere in sneg lahko še vedno najdete v alpskih dolinah, na smučiščih, višje ležečih predelih in v visokogorju. Foto: Shutterstock

Vremenska slika: nad Evropo sta dva izrazitejša ciklona. Prvi se nahaja nad Britanskim otočjem in drugi v bližini Črnega morja. Naši kraji so na obrobju območja nizkega zračnega tlaka. Ob šibkih vetrovih se pri tleh zadržuje razmeroma vlažen zrak.



Napoved za sosednje pokrajine: ponoči bo pretežno oblačno in večinoma suho, jasniti se bo začelo v krajih zahodno od nas in ponekod ob severnem Jadranu. V soboto bo v krajih zahodno od nas in ob severnem Jadranu dokaj sončno, ponekod bo zapihala šibka burja. Drugod bo prevladovalo oblačno vreme.