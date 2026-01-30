Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Petek,
30. 1. 2026,
16.44

Osveženo pred

47 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
plaz meteorolog oblačnost ARSO vreme

Petek, 30. 1. 2026, 16.44

47 minut

Ponoči bo v notranjosti oblačno in večinoma suho

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
zelena zima | V notranjosti Slovenije bo v soboto vztrajala nizka oblačnost, ponekod lahko občasno rahlo rosi. | Foto STA

V notranjosti Slovenije bo v soboto vztrajala nizka oblačnost, ponekod lahko občasno rahlo rosi.

Foto: STA

Zvečer in ponoči bo večinoma oblačno, na Primorskem se bo proti jutru začelo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od –3 do 3 stopinje Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje.

V soboto lahko v notranjosti Slovenije občasno rahlo rosi

V soboto se bo na Primorskem razjasnilo, zapihala bo šibka burja. V notranjosti Slovenije bo vztrajala nizka oblačnost, ponekod lahko občasno rahlo rosi. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in v Slovenski Istri do okoli 12 stopinj Celzija.

Prihodnji teden se bo nadaljevalo suho in oblačno vreme

V nedeljo bo na Primorskem dokaj sončno, šibka burja se bo prehodno nekoliko okrepila. V notranjosti Slovenije bo oblačno, ponekod na vzhodu so mogoče rahle padavine. V ponedeljek se bo v notranjosti nadaljevalo suho in oblačno vreme. Na Primorskem bo dopoldne še dokaj sončno, popoldne se bo začelo oblačiti. Burja bo postopno ponehala.

Gremo v hribi
Novice Arso opozarja: Nevarnost je velika

Zimske razmere in sneg lahko še vedno najdete v alpskih dolinah, na smučiščih, višje ležečih predelih in v visokogorju. | Foto: Shutterstock Zimske razmere in sneg lahko še vedno najdete v alpskih dolinah, na smučiščih, višje ležečih predelih in v visokogorju. Foto: Shutterstock

Vremenska slika: nad Evropo sta dva izrazitejša ciklona. Prvi se nahaja nad Britanskim otočjem in drugi v bližini Črnega morja. Naši kraji so na obrobju območja nizkega zračnega tlaka. Ob šibkih vetrovih se pri tleh zadržuje razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: ponoči bo pretežno oblačno in večinoma suho, jasniti se bo začelo v krajih zahodno od nas in ponekod ob severnem Jadranu. V soboto bo v krajih zahodno od nas in ob severnem Jadranu dokaj sončno, ponekod bo zapihala šibka burja. Drugod bo prevladovalo oblačno vreme.
vreme, pomlad, padavine, sonce, nevihte, maj
Novice Radarska slika padavin – aktualna vremenska slika za Slovenijo
ciklon, ZDA, zima, sneg
Novice V ZDA se znova pripravljajo na najhuje: grozi bombni ciklon
smučišče Kanin
Novice Obisk Kanina v naslednjih dneh močno odsvetujejo: to je razlog #video
plaz meteorolog oblačnost ARSO vreme
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.