Vremenska napoved: konec tedna bo sončen in hladnejši

Gremo v hribi | Foto Miro Podgoršek

Foto: Miro Podgoršek

Danes bo pretežno oblačno in deževno, že jutri pa se obeta suho vreme. Dnevne temperature se bodo gibale od 3 do 9 stopinj Celzija, na Primorskem bodo namerili kakšno stopinjo več. Po dolgem času bo konec tedna spet sončen in kot nalašč za preživljanje časa zunaj. Če se boste odpravili v visokogorje, bodite še posebej pozorni, saj obstaja velika nevarnost proženja snežnih plazov, opozarjajo na agenciji za okolje (Arso).

Po daljšem obdobju slabega vremena bomo med koncem tedna dočakali nekaj sonca, le v notranjosti Slovenije bodo še vztrajali oblaki. Nekoliko hladneje bo, napovedujejo na Arsu, kjer vse, ki se nameravajo odpraviti v visokogorje, opozarjajo na veliko nevarnost proženja snežnih plazov. 

Kot pravijo na Arsu, je letošnja snežna sezona v gorah posebna, saj je bilo večji del zime padavin malo, v zadnjih dneh pa se je vremenski vzorec izrazito spremenil. V gorah, zlasti v visokogorju, je že in še bo zapadlo veliko novega snega, ponekod v Julijskih Alpah tudi do pol metra. 

Povečana nevarnost proženja snežnih plazov

V sredo se je nevarnost snežnih plazov nad gozdno mejo v zahodnih in južnih Julijcih povečala na 4. stopnjo. "V visokogorju bo pihal močan južni veter, ki bo prenašal sneg in gradil nevarne snežne nanose. Možni so spontani plazovi večjih razsežnosti," opozarjajo na Arsu. 

Zaradi trenutnih razmer na Arsu svetujejo, da se izogibate plazovitim območjem in njihovi vpadnici. Kot poudarjajo, je snežne plazove mogoče sprožiti tudi na daljavo z relativno varnega območja.

Nevarnost bo ostala povečana tudi v prihodnjih dneh, ko se bo vreme umirilo in bo posijalo sonce.

