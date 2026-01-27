Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Torek,
27. 1. 2026,
12.17

Osveženo pred

3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
sneg padavine ARSO vremenska napoved vreme

Torek, 27. 1. 2026, 12.17

3 minute

Vremenska napoved: prihaja nova pošiljka padavin, meja sneženja se bo spustila

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Dež. Deževje. Padavine. Slabo vreme. | Foto Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Popoldne bo nad Slovenijo zapihal jugozahodni veter, oblačnost pa bo od zahoda začela naraščati. Ponoči se bodo v zahodnih krajih začele pojavljati padavine, ki se bodo v sredo dopoldne razširile nad večji del države, napovedujejo na agenciji za okolje (Arso). Kot pravijo, bo meja sneženja večinoma nad nadmorsko višino tisoč metrov, v Zgornjesavski dolini bo snežilo nižje.

Nad vzhodnim Atlantikom in zahodno Evropo je obsežno in globoko ciklonsko območje, zahodnemu Sredozemlju in Alpam pa se bliža vremenska fronta. Še pred prihodom fronte bo danes popoldne nad Slovenijo zapihal jugozahodni veter, oblačnost pa bo od zahoda naraščala.

Ponoči se bodo v zahodnih krajih začele pojavljati padavine, ki se bodo v sredo dopoldne razširile nad večji del države, do večera tudi do skrajnega severovzhoda. 

Na Arsu napovedujejo, da bo do četrtkovega jutra v zahodni Sloveniji padlo od 20 do 40 milimetrov padavin, v osrednji Sloveniji od deset do 20 milimetrov in na vzhodu večinoma od pet do deset milimetrov. Meja sneženja bo večinoma nad nadmorsko višino tisoč metrov, v Zgornjesavski dolini pa bo snežilo nižje. 

Padavine bodo vztrajale do petka

V četrtek bodo občasne padavine še vztrajale na zahodu in severu države, meja sneženja bo predvidoma med 500 in 800 metri nad morjem, pravijo na Arsu. 

V petek popoldne se bo na Primorskem delno razjasnilo, drugod bo oblačno in po večini suho vreme.

sneg padavine ARSO vremenska napoved vreme
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.