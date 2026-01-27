Popoldne bo nad Slovenijo zapihal jugozahodni veter, oblačnost pa bo od zahoda začela naraščati. Ponoči se bodo v zahodnih krajih začele pojavljati padavine, ki se bodo v sredo dopoldne razširile nad večji del države, napovedujejo na agenciji za okolje (Arso). Kot pravijo, bo meja sneženja večinoma nad nadmorsko višino tisoč metrov, v Zgornjesavski dolini bo snežilo nižje.

Nad vzhodnim Atlantikom in zahodno Evropo je obsežno in globoko ciklonsko območje, zahodnemu Sredozemlju in Alpam pa se bliža vremenska fronta. Še pred prihodom fronte bo danes popoldne nad Slovenijo zapihal jugozahodni veter, oblačnost pa bo od zahoda naraščala.

Ponoči se bodo v zahodnih krajih začele pojavljati padavine, ki se bodo v sredo dopoldne razširile nad večji del države, do večera tudi do skrajnega severovzhoda.

Na Arsu napovedujejo, da bo do četrtkovega jutra v zahodni Sloveniji padlo od 20 do 40 milimetrov padavin, v osrednji Sloveniji od deset do 20 milimetrov in na vzhodu večinoma od pet do deset milimetrov. Meja sneženja bo večinoma nad nadmorsko višino tisoč metrov, v Zgornjesavski dolini pa bo snežilo nižje.

Padavine bodo vztrajale do petka

V četrtek bodo občasne padavine še vztrajale na zahodu in severu države, meja sneženja bo predvidoma med 500 in 800 metri nad morjem, pravijo na Arsu.

V petek popoldne se bo na Primorskem delno razjasnilo, drugod bo oblačno in po večini suho vreme.