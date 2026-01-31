Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Preobrat na Kolesarski zvezi Slovenije: edini protikandidat umaknil kandidaturo

Pavel Marđonović | Pavel Marđonović po umiku kandidature s strani Ivana Šmona ostaja edini kandidat za položaj predsednika Kolesarske zveze Slovenije. | Foto Filip Barbalić

Pavel Marđonović po umiku kandidature s strani Ivana Šmona ostaja edini kandidat za položaj predsednika Kolesarske zveze Slovenije.

Foto: Filip Barbalić

Le dan pred volilno skupščino Kolesarske zveze Slovenije je prišlo do nepričakovanega preobrata. Ivan Šmon je v pismu kolesarskim klubom sporočil, da umika svojo kandidaturo za predsednika Kolesarske zveze Slovenije, poroča portal MMC. To pomeni, da na volitvah kot edini kandidat ostaja aktualni predsednik Pavel Marđonović, ki se mu je mandat iztekel že pred pol leta.

Predsednik uprave Elektra Gorenjske in strastni kolesar Ivan Šmon je klube o svoji odločitvi obvestil včeraj dopoldne. Po poročanju MMC je v pismu zapisal, da umik ni bil ne lahek ne impulziven.

"Odločitev ni bila sprejeta čez noč in zanjo se ne odločam zaradi strahu pred delom ali odgovornostjo niti zaradi občutka, da na volitvah ne bi dobil zaupanja. Nasprotno, v zadnjih tednih sem prejel široko in spodbudno podporo klubov ter posameznikov iz različnih delov slovenskega kolesarstva," je zapisal Šmon.

Kot glavni razlog za umik je navedel odgovorno presojo razmer, s katerimi se je seznanil v času kandidature. Na podlagi medijskih objav, dokumentacije ter pogovorov s člani svoje ekipe in zaposlenimi na KZS – vključno z vodstvom strokovnih služb – so se po njegovih besedah pokazali resni znaki sistemskih nepravilnosti in neskladij, ki zahtevajo neodvisno obravnavo, preverjanje in sanacijo.

"V takšnih okoliščinah bi nadaljevanje kandidature pomenilo, da bi bil v primeru izvolitve primarno prisiljen voditi postopke notranjih in zunanjih preverjanj, revizij ter morebitnih pravnih ukrepov, namesto da bi se lahko posvetil razvoju kolesarstva, mladim, klubom in sistemskim izboljšavam, zaradi katerih sem v kandidaturo sploh vstopil," je še dodal.

Sredi tedna je po spletu zaokrožilo lažno elektronsko pismo, v katerem so zlorabili ime nekdanjega člana upravnega odbora Blaža Hareja, kot poroča Delo, pa je bil Šmon deležen še veliko drugačnih podtikanj, ki so posledično vodili k umiku kandidature. 

Volilna skupščina Kolesarske zveze Slovenije se bo začela danes ob 16. uri. 

Kolesarska zveza je volitve sklicala na izredni skupščini 23. decembra. Zveza je namreč brez predsedstva, potem ko je stari vodstveni strukturi 23. junija potekel mandat. Posledično je bil dotedanji predsednik Pavel Marđonović zgolj zastopnik zveze za tekoče posle. 

