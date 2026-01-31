Popolno presenečenje, novi predsednik KZS je Andraž Vehovar

Novi predsednik Kolesarske zveze Slovenije je Andraž Vehovar, nekdanji kanuist na divjih vodah in dobitnik srebrnega olimpijskega odličja iz Atlante 1996. To je popolno presenečenje, saj naj bi bil edini kandidat za predsednika Pavel Marđonović. Njegov edini protikandidat Ivan Šmon je namreč od kandidature odstopil, tik pred zdajci pa ga je nadomestil Vehovar in zmagal.

Ko je že kazalo, da bo Pavel Marđonović edini kandidat za nov mandat predsednika KZS, je kandidaturo na predlog KD Rog tik pred volilno skupščino oddal Andraž Vehovar, poroča STA.

Marđonoviću je mandat potekel že junija, a po njegovem poteku ni sklical volilne skupščine in je bil od takrat le zastopnik KZS.

Vehovar - člane skupščine v hotelu Mons je nagovoril prek videa - je prevzel program do nedavnega edinega Marđonovičevega protikandidata Ivana Šmona, ki pa je od kandidature odstopil le dan pred volilno skupščino, po presoji razmer na zvezi, znakih sistemskih nepravilnosti in neskladij, ki po njegovem mnenju zahtevajo neodvisno obravnavo, preverjanje in sanacijo. Vehovar je program po klicu na pomoč preučil in pravi, da boljšega v športnem delovanju še ni videl.

V tajnem glasovanju, v katerem je sodelovalo 99 kolesarskih društev (vsako izmed društev je imelo pravico na različno število glasov), manjkala sta le dve društvi, je Vehovar prejel 137 glasov, Marđonović pa 83.

V predsedstvo so izvolili Andreja Hauptmana, Sebastijan Kodeleta, Bogdana Finka, Mitjo Tanciga, Aleša Galofa, Tomaža Koširja in Petra Časa.

Že pred skupščino so izbrali tudi nove predsednike odborov. Odbor za cestno kolesarstvo bo vodil Rok Lozej, odbor za gorsko kolesarstvo in BMX Primož Štrancar, odbor za množičnost in rekreacijo pa Milan Knez, še piše STA.

Vehovar - lani je bil sprejet v Hram slovenskih športnih junakov - je navdušen rekreativni kolesar, s kolesarstvom pa je zadnjih 13 let še nekoliko tesneje povezan kot solastnik izdelovalca svetovno znanih karbonskih sedežev in drugih kolesarskih komponent Berk, piše Delo. Zdaj ga čaka težko delo, zveza se mora brž spraviti v akcijo, septembra namreč organizira velik dogodek, evropsko kolesarsko prvenstvo, na katerem naj bi nastopil tudi najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar. Za zdaj ni znana niti trasa niti organizacijska ekipa.

