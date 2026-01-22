Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Dva kandidata za predsednika Kolesarske zveze Slovenije

Pavel Marđonović | Dosedanji predsednik Pavel Marđonović. | Foto Filip Barbalić

Dosedanji predsednik Pavel Marđonović.

Foto: Filip Barbalić

Volilna skupščina Kolesarske zveze Slovenije (KZS) bo 31. januarja, so danes sporočili iz KZS. Za predsednika krovne nacionalne panožne zveze kandidirata Ivan Šmon in dosedanji predsednik Pavel Marđonović.

Kandidacijsko-volilna komisija je zaključila evidentiranje kandidatov za organe KZS.

Edini kandidat za predsednika odbora za cestno kolesarstvo je Rok Lozej. Za predsednika odbora za gorsko kolesarstvo in BMX sta kandidata dva, in sicer Janez Dejak in Primož Štrancar.

Odbor za množičnost in rekreacijo izbira med tremi kandidati, to so Alenka Žavbi Kunaver, Andrej Golčman in Milan Knez.

Volilna skupščina bo potekala 31. januarja v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana Mons z začetkom ob 16. uri. Pred tem bo na razširjenih sejah odborov potekalo glasovanje za predsednike in člane odborov.

Ivan Šmon | Foto: Bor Slana/STA Ivan Šmon Foto: Bor Slana/STA

Na volilni skupščini se bosta predstavila kandidata za predsednika KZS. Sledile bodo volitve organov, predstavitev in potrditev predloga za predsednike in člane posameznih odborov, nato bo sledila razglasitev rezultatov volitev za organe KZS, so še sporočili.

Kolesarska zveza je volitve sklicala na izredni skupščini 23. decembra. Zveza je namreč brez predsedstva, potem ko je stari vodstveni strukturi 23. junija potekel mandat. Posledično je bil dotedanji predsednik Pavel Marđonović zgolj zastopnik zveze za tekoče posle. V tej vlogi bo ostal do volitev.

Slovensko kolesarstvo sicer doživlja pravcati razcvet. V ospredju tega mednarodnega preboja sta Primož Roglič in Tadej Pogačar, ki sta sloves Slovenije ponesla z zmagami na največjih in najprestižnejših dirkah.

