K. M., STA

27. 1. 2026,
Oman: v nesreči čolna umrli trije francoski turisti

Umrli so trije turisti, dva sta bila lažje poškodovana.

Umrli so trije turisti, dva sta bila lažje poškodovana.

Foto: x/@OmanObserver

Ob obali Omana se je prevrnil čoln s francoskimi turisti, pri čemer so umrli trije ljudje, še dva sta bila poškodovana, je danes sporočila omanska policija in dodala, da preiskava okoliščin incidenta še poteka.

Čoln, na katerem je bilo 25 ljudi, vključno s francoskimi turisti, turističnim vodnikom in kapitanom, se je prevrnil 2,5 navtične milje (4,6 kilometra) od pristanišča Sultan Qaboos v Omanskem zalivu, je na družbenem omrežju X sporočila policija.

Preiskava še poteka 

Umrli so trije turisti, dva sta bila lažje poškodovana, so še navedli in dodali, da preiskava za ugotavljanje okoliščin incidenta še poteka.

Oman privablja vse več tujih obiskovalcev, zlasti ljubiteljev narave, ki jih privlačijo njegove gore in obala. Država na jugovzhodni obali Arabskega polotoka je leta 2024 sprejela skoraj štiri milijone turistov, vlada pa si s poudarkom na trajnostnem turizmu prizadeva, da bi to število do leta 2040 potrojila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

