Papež v pismu ostro obsodil spolne zlorabe ter prosil za odpuščanje

Papež Frančišek je danes ostro obsodil spolne zlorabe več kot tisoč otrok, ki jih je v ameriški Pensilvaniji zagrešilo več sto duhovnikov. Prosil je za odpuščanje za spolne zlorabe v rimskokatoliški cerkvi in priznal, da je Cerkev predolgo ignorirala bolečine žrtev.

"V zadnjih dneh je bilo objavljeno poročilo s podrobnostmi o izkušnjah najmanj 1000 žrtev spolnih zlorab" je zapisal v pismu vernikom, ki ga je objavil Vatikan. "Čeprav se je večina zgodila v preteklosti, lahko ugotovimo, da povzročene rane ne bodo nikoli izginile. To od nas zahteva, da ostro obsodimo te zločine in se pridružimo izkoreninjanju te kulture smrti," je poudaril.

Po njegovih besedah samo prositi za odpuščanje in popravljanje povzročene škode ne bo dovolj. Treba je zagotoviti, da se to ne bo ponovilo, je izpostavil.

Iz Vatikana so že v četrtek sporočili, da je papež Frančišek na strani žrtev več kot 300 "plenilskih" duhovnikov. Izrazili so sram in bolečino. V danes objavljenem t.i. pismu "Božjemu ljudstvu" pa je bil papež še ostrejši.

Velika porota v ameriški zvezni državi Pensilvanija je pretekli teden razkrila seznam s 301 duhovnikom iz šestih škofij v tej ameriški zvezni državi, ki naj bi zlorabili več kot tisoč otrok. Katoliška cerkev v Pensilvaniji naj bi to desetletja sistematično prikrivala.

Konec tedna bo poglavar rimskokatoliške cerkve obiskal Irsko, kjer se bo udeležil svetovnega srečanja družin, ki poteka vsaka tri leta. Dublinski nadškof Diarmuid Martin, ki bo gostil papeža, ga je pozval, naj odkrito spregovori o katoliških strukturah, ki omogočajo zlorabo otrok.