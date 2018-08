Razkrili 300 duhovnikov, ki naj bi zlorabljali otroke

To poročilo temelji večinoma na lastnih dokumentih Cerkve, ki so bili tajni, preiskava velike porote pa je trajala dve leti, je sporočil generalni tožilec v Pensilvaniji Josh Shapiro. "Prikrivanje je bilo zelo sofisticirano. Ves čas so voditelji Cerkve vodili zapise o zlorabah in jih prikrivali," je povedal.

"Šlo je za zlorabo otrok, vključno s posilstvom"

Cerkvena dokumentacija o zlorabah sega vse do 80. let prejšnjega stoletja, v nekaterih primerih pa še dlje. Dokumentacija razkriva, da se je vodstvo Cerkve raje odločalo za ohranjanje ugleda institucije kot za varnost dečkov in deklic, je še sporočil tožilec.

Še več, vodstvo Cerkve je žrtve omalovaževalo in uporabljalo evfemizme, s katerimi so skušali zmanjševati pomen zlorab in jih opisovali zgolj kot pobalinstvo, ruvanje ali pa neprimerno vedenje. "Vendar ni šlo zgolj za to. Šlo je za zlorabo otrok, vključno s posilstvom, ki so jih izvajali odrasli moški nad otroki," je poudaril Shapiro.

Ključe od teh dokumentov so imeli škofje, v nekaterih primerih pa je prikrivanje zlorab "seglo vse do Vatikana", je še namignil tožilec. Nekateri od teh duhovnikov so celo napredovali, najmanj dva škofa, ki sta sodelovala pri prikrivanju zlorab, pa sta postala celo kardinala, je povedal Shapiro.

Pojasnil je še, da so nekateri duhovniki in tudi škofi, ki so pomagali pri prikrivanju zlorab, na sodišču zahtevali, da se njihovih imen ne razkrije. Vendar se bo tudi to enkrat zgodilo, je zatrdil Shapiro. "Časi, ko se je tem žrtvam govorilo, naj resnico zadržijo zase, so minili," je še poudaril tožilec.

Z zbrano dokumentacijo in zapisi pričanj več deset žrtev so tako razkrili 301 duhovnika, ki naj bi skupaj zlorabili najmanj tisoč otrok.

Največ zlorab je bilo med dečki

Razkrili so tudi srhljive podrobnosti zlorab. Eden od duhovnikov je na primer posilil sedemletno deklico kar v bolnišnici, kjer so ji pred tem odstranili mandlje. Velika večina zlorabljenih otrok so bili sicer dečki, veliko tudi še v predpubertetni dobi. Nekatere so zlorabili s pomočjo alkohola in pornografije, nekatere pa so preprosto napadli in posilili, še navaja poročilo.

Žrtev je najverjetneje še veliko več, saj je to zgolj številka tistih, ki jim jih je uspelo identificirati. Mnogi zlorab niso niti prijavili. Zaradi prikrivanja dogodkov je velika večina primerov zlorab že zastarala oz. so storilci prestari, da bi jih lahko preganjali, je še povedal tožilec Shapiro.

Tako so zdaj lahko ovadili le dva duhovnika; eden naj bi zlorabil sedemletnega otroka, drugi pa naj bi več let posiljeval dva fanta vse do leta 2010, je še pojasnil tožilec.

Velika porota je ob tem tudi pozvala k spremembi zakonodaje, da kazniva dejanja spolnih napadov na otroke ne bi zastarala in da bi žrtve teh napadov imele več časa za vlaganje civilnih tožb. Poleg tega so se zavzeli za to, da bi bilo prijavljanje tovrstnih zlorab obvezno.

V celotnih ZDA je bilo spolnih zlorab obtoženih med 5.700 in 10.000 duhovniki, a le nekaj sto jih je bilo obsojenih. Ameriška Cerkev je za poravnave zaradi teh zločinov porabila že več kot tri milijarde ameriških dolarjev, navaja organizacija Bishop Accountability, ki zahteva odgovornost Cerkve za zlorabe otrok. Skupno naj bi bilo samo v ZDA več kot sto tisoč otrok žrtev duhovnikov.