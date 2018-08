Ljubljanska nadškofija izbrisala sporen tvit, od zapisa se distancira

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred dnevi je v javnosti zaokrožil sporen tvit s profila ljubljanske stolnice, v katerem so objavili povezavo do prispevka na spletni strani Radia Ognjišče in del tega tudi citirali. V citatu je bilo navedeno, da so se v ZDA začele pojavljati novice o zlorabah otrok zato, da bi se škofje ukvarjali s tem, ne z migranti.

Foto: zajem zaslona

"V zadnjih dneh je v zvezi s spolnimi zlorabami znova zavrelo v ameriškem loncu. Iz njega bo verjetno kipelo še kakšno leto, morda preprosto zato, da se bodo škofje ukvarjali s tem problemom, ne pa z migranti, kar gre v nos ameriškemu predsedniku Donaldu …" se je glasil citat nad objavo prispevka Radia Ognjišče z naslovom Zakaj ne zamolčimo ... V njem je avtorica predstavila svoje mnenje o spolnih zlorabah otrok v Pensilvaniji.

Čeprav se je o objavi na Twitterju v medijih pisalo že pred dnevi, so tvit umaknili šele danes.

Na ljubljanski nadškofiji nam na vprašanje, kdo je odgovoren za profil ljubljanske stolnice, niso odgovorili. "Nadškofija Ljubljana se distancira od političnih stališč, ki so bila objavljena na spletni strani Radia Ognjišče na temo spolnih zlorab v ZDA in migrantov ter kasneje objavljena in umaknjena s Twitter računa ljubljanske stolne župnije."

Tvit so s profila ljubljanske stolnice umaknili danes. Foto: zajem zaslona

Sporočili so tudi, da obžalujejo vse primere spolnih zlorab v Rimokatoliški cerkvi in vseh drugih ustanovah. "Odločno si prizadevamo za zaščito otrok ter ničelno toleranco do tovrstnih dejanj. V ta namen sodelujemo z ekspertno skupino za reševanje spolnih zlorab pri Slovenski škofovski konferenci, ki škofom pomaga pri reševanju tovrstnih primerov."

Glede stališča do migrantov se sklicujejo na izjavo z naslovom Poskrbimo za vse brate in sestre, ki jo je ljubljanski nadškof Stanislav Zore dal leta 2015. V njej je pozval državo in civilno družbo, da poskrbita še zlasti za begunce z Bližnjega vzhoda.