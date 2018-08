Dublinski nadškof: "Samo opravičilo ni dovolj"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dublinski nadškof Diarmuid Martin je papeža Frančiška pred obiskom na Irskem pozval, naj odkrito spregovori o katoliških strukturah, ki omogočajo zlorabo otrok. "Samo opravičilo ni dovolj. Strukture, ki dovolijo ali omogočajo zlorabe, je treba zlomiti in to za vselej," je dejal med nedeljsko pridigo.

Nadškof Diarmuid Martin, ki bo prihodnji teden gostil papeža, je ocenil, da je število žrtev, ki so jih spolno zlorabili katoliški duhovniki, "ogromno", in dejal, da mora papež Frančišek odkrito spregovoriti "o naši preteklosti, pa tudi o prihodnosti", navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Poglavar rimskokatoliške cerkve bo v Dublin prispel v soboto, kjer se bo udeležil svetovnega srečanja družin, ki poteka vsaka tri leta.

Pričakovati je, da bo obisk papeža Frančiška pritegnil znatno manj ljudi, kot jih je med zadnjim papeškim obiskom na zelenem otoku leta 1979 Janez Pavel II. Tedaj se je dogodkov po državi udeležilo več kot dva milijona ljudi.

Vatikan je v odzivu na nedavno poročilo velike porote v Pensilvaniji, v katerem so navedena imena 301 duhovnika iz te ameriške zvezne države, ki so spolno zlorabili otroke, izrazil "sram in žalost".

Katoliška cerkev se že vrsto let otepa očitkov, da ji ni uspelo kaznovati pedofilov v lastnih vrstah in da je sistematično prikrivala njihove zločine.