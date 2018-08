Papež na strani žrtev spolnih zlorab duhovnikov v Pensilvaniji

Iz Vatikana so v četrtek sporočili, da je papež Frančišek na strani žrtev več kot 300 "plenilskih" duhovnikov, ki naj bi v Pensilvaniji v ZDA spolno zlorabili več kot tisoč otrok. Cerkev se mora naučiti "težke lekcije iz preteklosti, odgovarjati pa morajo tako tisti, ki so zlorabljali, kot tudi tisti, ki so zlorabe dovolili", še piše v izjavi.

"Žrtve morajo vedeti, da je papež na njihovi strani. Tisti, ki so trpeli, so njegova prioriteta in Cerkev jim želi prisluhniti, da bi izkoreninili to tragično grozoto, ki uničuje življenja nedolžnih," piše v izjavi Vatikana.

"Sram in žalost"

Vatikan je zlorabe duhovnikov označil za "izdajo zaupanja", ki je otroke "oropala dostojanstva in vere". "Dve besedi lahko opišeta čustva ob soočenju s temi strašnimi zločini: sram in žalost," še piše v izjavi Svetega sedeža.

Niso pozvali k odstopu nadškofa, ki naj bi pomagal prekriti zlorabe

Vatikan sicer v izjavi ni neposredno navajal besed papeža Frančiška, poleg tega pa tudi ni pozval k odstopu washingtonskega nadškofa, kardinala Donalda Wuerla, ki naj bi glede na v torek objavljeno poročilo o spolnih zlorabah katoliških duhovnikov v Pensilvaniji pomagal prekriti zlorabe. Je pa Vatikan pozval k upoštevanju civilnega prava, med drugim tudi prijavam zlorab mladoletnikov, poroča portal Deutsche Welle.

Ameriški škofi so medtem v četrtek Vatikan pozvali k preiskavi obtožb o spolnih zlorabah nekdanjega kardinala v Washingtonu Theodora McCarricka. Obljubili so tudi oblikovanje posebnega mehanizma za obravnavo obtožb spolnih zlorab s strani duhovščine.

301 duhovnik naj bi zlorabili najmanj tisoč otrok

Velika porota v ameriški zvezni državi Pensilvanija je v torek razkrila seznam s 301 duhovnikom iz šestih škofij v tej ameriški zvezni državi, ki naj bi zlorabili več kot tisoč otrok. Katoliška cerkev v Pensilvaniji naj bi to desetletja sistematično prikrivala. Poročilo temelji večinoma na lastnih dokumentih Cerkve, ki so bili tajni, preiskava velike porote pa je trajala dve leti. Z zbrano dokumentacijo in zapisi pričanj več deset žrtev so tako razkrili 301 duhovnika, ki naj bi v zadnjih 70 letih skupno zlorabili najmanj 1000 otrok.