Papež ni hotel komentirati obtožb nadškofa Viganoja

"Iskreno bom odgovoril vam in vsem, ki vas to zanima: pazljivo preberite pismo in sami presodite o njem," je v odgovoru na novinarsko vprašanje dejal papež Frančišek. "O tem ne bom rekel niti besede. Mislim, da sporočilo govori samo zase," je dodal.

Kot je dejal, so novinarji dovolj izkušeni, da lahko sami presodijo o pismu. "Ko bo minilo nekaj časa in boste že presodili, se bom morda pogovarjal o tem," je dejal papež.

Vigano papeža pozval k odstopu

Vigano je v enajst strani dolgem pismu, objavljenem v ameriškem katoliškem časniku National Catholic Register v času, ko je papež na Irskem govoril o spolnih zlorabah v Cerkvi, Frančiška obtožil, da je osebno ignoriral obtožbe glede ameriškega kardinala Theodora McCarricka, ki je moral prejšnji mesec odstopiti. McCarricku očitajo zlorabe mladoletnikov in duhovniških pripravnikov.

Kot je zapisal Vigano, je papeža leta 2013 obvestil o obtožbah, a se je ta nanje odzval le z umikom sankcij, ki jih je proti McCarricku uvedel Frančiškov predhodnik Benedikt XVI. "Najmanj od 23. junija 2013 je vedel, da je McCarrick serijski plenilec. Vedel je, da je podkupljiv, a je jamčil zanj vse do bridkega konca," je dodal.

"Papež Frančišek mora biti prvi za zgled kardinalom in škofom, ki so prikrivali zlorabe McCarricka, in odstopiti hkrati z njimi," Vigano poziva v pismu. Nadškof, ki je bil vatikanski veleposlanik v ZDA med letoma 2011 in 2016, sicer pismu ni priložil nobenega pisnega ali drugega dokaza o tem, kako je obvestil papeža.