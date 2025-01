Razseljeni Palestinci so se danes začeli vračati na sever Gaze, potem ko sta Izrael in islamistično gibanje Hamas dosegla dogovor o izpustitvi še šestih izraelskih talcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Medtem je dogovor med Izraelom in Libanonom o prekinitvi ognja in umiku izraelskih sil ter gibanja Hezbolah z juga Libanona podaljšan do 18. februarja, sta v nedeljo sporočila Libanon in ZDA.

V skladu z dogovorom Izrael danes civilistom omogoča dostop do severa Gaze, je uradnik na notranjem ministrstvu v palestinski enklavi potrdil za AFP.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v nedeljo pozno zvečer naznanil dogovor o izpustitvi šestih talcev v zameno za dovoljenje, da se Palestinci vrnejo na sever razdejane enklave. Tri bodo izpustili v četrtek, tri pa v soboto.

Množica ljudi čaka, da se lahko vrne domov

Izrael je pred tem ob koncu tedna blokiral množico več deset tisoč Palestincev, da se vrnejo na svoje domove na severu. Izrael je vztrajal, da civilistom ne bodo dovolili prehoda, dokler palestinske oborožene skupine iz ujetništva ne izpustijo civilistke, ki bi jo morali po izraelskih navedbah predati že v soboto.

Na posnetkih blizu t. i. koridorja Necarim, ki ločuje severni in južni del Gaze, je bilo v nedeljo videti veliko množico ljudi, ki je ob morju čakala, da se lahko vrne na sever enklave.

Koridor Necarim je sedem kilometrov širok pas med Izraelom in Sredozemskim morjem, ki ga je med okupacijo oblikovala in utrdila izraelska vojska. Sever Gaze je bil v več kot 15 mesecih agresije podvržen najbolj uničujočim izraelskim napadom, razmere pa so bile še posebej hude v zadnjih mesecih pred sprejetjem dogovora o prekinitvi ognja in izmenjavi ujetnikov med Izraelom in Hamasom.

Dogovor o prekinitvi ognja v Libanonu podaljšali do sredine februarja

Dogovor med Izraelom in Libanonom o prekinitvi ognja in umiku izraelskih sil ter gibanja Hezbolah z juga Libanona je podaljšan do 18. februarja, sta v nedeljo sporočila Libanon in ZDA. Glede na prvotni načrt naj bi se rok za izpolnitev z dogovorom povezanih pogojev iztekel že v nedeljo, a je Izrael ohranil svoje sile na libanonskem ozemlju.

Dogovor o prekinitvi ognja med Hezbolahom in Izraelom so po več kot enoletnem spopadu sklenili konec novembra lani. V skladu z njim bi se morali borci Hezbolaha v 60 dneh umakniti severno od reke Litani, okoli 30 kilometrov od meje, izraelska vojska pa bi se morala umakniti z juga Libanona. Tam naj bi nato svoje pripadnike ob boku mirovnih sil ZN namestila libanonska vojska.

A Izrael je svoje sile na območju ohranil tudi po izteku roka, pri čemer je libanonsko vlado obtožil, da ni v celoti izpolnila pogojev dogovora. Izraelska vojska je v nedeljo posvarila prebivalce krajev na jugu države pred vračanjem na domove.

Tja se je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP napotilo več konvojev ljudi, ob čemer so jih izraelski vojaki po navedbah libanonskih zdravstvenih oblasti ubili 22, ranili pa še 124. Izraelska vojska je zatrdila, da so njeni pripadniki sprožili opozorilne strele v odgovor na grožnje.

ZDA, ki so posredovale pri sklenitvi prvotnega dogovora, so nato v nedeljo pozno zvečer sporočile, da so rok za izpolnitev dogovora preložili na 18. februar. Dogovor o tem je potrdil tudi libanonski premier Nadžib Mikati, poročajo tuje tiskovne agencije.