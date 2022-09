Vučić ob obisku Pahorja: Sankcije proti Rusiji, ne pa proti Sloveniji?

Predsednika sta govorila o vseh pomembnih vprašanjih za uspeh pobude Brdo-Brioni glede dveh ciljev, ki sta bila v ospredju v minulih enajstih letih. To sta evropska perspektiva Zahodnega Balkana ter mir, stabilnost in razvoj te regije.

Pahor, ki se je v Beogradu mudil v okviru priprav na vrh pobude Brdo−Brioni, ki ga bo 12. septembra gostil na Brdu pri Kranju, je izrazil upanje, da bo voditeljem na Zahodnem Balkanu uspelo zbrati dovolj politične modrosti in volje, da se vsa bilateralna vprašanja rešujejo z dialogom in po mirni poti ter da se okrepi skrhano zaupanje. Izrazil je prepričanje, da bo to tudi sporočilo vrha, so za STA sporočili iz urada predsednika republike.

Predsednika sta govorila o vseh pomembnih vprašanjih za uspeh pobude Brdo−Brioni glede dveh ciljev, ki sta bila v ospredju v minulih enajstih letih. To sta evropska perspektiva Zahodnega Balkana ter mir, stabilnost in razvoj te regije.

Politična moč

Glede vojne v Ukrajini je Pahor opozoril, da ta ne prispeva k stabilnosti v regiji, vendar tako Vučič kot sam dobro razumeta, da je treba na Zahodnem Balkanu, ne glede na vse nezaupanje in bilateralne probleme, imeti dovolj politične moči, da se ohranita mir in varnost ter da se državam zagotovi evropska perspektiva.

Pahor se je zavzel za to, da se za Srbijo, Črno goro in Severno Makedonijo pospešijo pristopna pogajanja ter da BiH do konca leta dobi status kandidatke za članstvo.

Са задовољством сам угостио @BorutPahor који је искрено ангажован на решавању питања у региону, о којима смо отворено разговарали и овог пута. Размотрили смо и енергетску ситуацију и начине на које можемо једни другима да помогнемо, уз даље јачање билатералних односа. pic.twitter.com/ngsQ5WcArA — Александар Вучић (@predsednikrs) September 3, 2022

"Nihče nas ni opozoril na ..."

Vučić je na novinarsko vprašanje, ali se bo Srbija pridružila evropskim sankcijam proti Rusiji zaradi napada na Ukrajino, odgovoril, da bo imela Srbija obvezo sledenja skupni zunanji in varnostni politiki EU tik pred članstvom v povezavi, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Vendar pa je opozoril, da države še nihče ni obvestil, da je tik pred članstvom, niti tega nihče očitno ne načrtuje.

"Kako naj pojasnim državljanom, da bomo uvedli sankcije proti Rusiji, ki ni kršila ozemeljske celovitosti Srbije, ne pa proti Sloveniji, ki je to storila," je pripomnil in spomnil na dejstvo, da je Slovenija, tako kot npr. Francija, Nemčija in ZDA, priznala Kosovo, kar je po srbskem prepričanju kršitev mednarodnega prava, ustanovne listine ZN in resolucije Varnostnega sveta ZN 1.244.

Ker ta zgodba po njegovih besedah še ni zaključena, sta se s Pahorjem pogovarjala, kako "težave reševati na miren način", da bi se izognili "popolnemu viharju" v regiji, ki bi škodil vsem. Pri tem vidi podporo Slovenije kot zelo pomembno.

"Hvaležen sem Pahorju, ki poskuša razumeti stališča Srbije, sit pa sem tistih iz Evrope in sveta in tega, kdo mi bo kdaj in kje prisolil klofuto. Srbijo bom vodil v skladu z njenimi interesi," je bil oster.

Pahor je po poročanju Tanjuga odgovoril, da bi sam sicer želel videti, da bi vse države, ki želijo vstopiti v EU, podprle sankcije unije. Je pa znova ocenil, da bi k takšni odločitvi pripomogla jasna volja EU, da se države z območja hitro pridružijo povezavi. Če bi bila Srbija stoodstotno prepričana v svojo evropsko prihodnost, bi po Pahorjevem mnenju razmislila tudi o svojih odnosih z Rusijo.

"Veliki prijatelj širitve"

Kot je dejal Pahor po srečanju, naj bi do do konca leta znova zagnali Berlinski proces za države Zahodnega Balkana, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Ni skrivnost, da kot prijatelj te regije podpira pobudo Odprti Balkan, je dejal in čestital Vučiću ter voditeljem članic za napredek pri tej pobudi.

To je ena redkih konstruktivnih pobud za povezovanje in sodelovanje v regiji, je dejal slovenski predsednik. Kot poroča Tanjug, pa je pri tem poudaril, da pobuda Odprti Balkan ni alternativa evropskim integracijam, ampak je "veliki prijatelj širitve, ki ta proces dopolnjuje".