Srbski predsednik Aleksandar Vučić se je v Beogradu udeležil vinskega sejma in degustiranje različnih vin vzel izjemno resno. Po več kozarcih alkohola in vidni vinjenosti mu je svetovalka za odnose z javnostmi Suzana Vasiljević poskušala vzeti kozarec iz rok, a se Vučić ni dal. Vztrajal je pri svojem in nadaljeval s pitjem.

Srbski in hrvaški mediji poročajo, kako je predsednik Aleksandar Vučić na sejmu "Vinska vizija Otvorenog Balkana" degustiral vino in se pri tem tudi napil. K pitju je spodbujal tudi svojega sina Danila in se pohvalil, koliko lahko spije. "Dovolj imam. Ljudje so šteli, da sem spil več kot sto kozarce, in nič mi ni. Spet bom prišel v soboto," je dejal Vučić.

Njegov pivski pohod, ki so ga ujele tudi kamere, je skušala zaustaviti svetovalka za odnose z javnostmi Suzana Vasiljević, a se Vučić ni dal motiti. Ko mu je iz rok poskušala vzeti kozarec vina, ji Vučić tega ni pustil. Dejal je, da je on predsednik Srbije, in si postregel z novim kozarcem vina, poroča 24sata.

Na sejmu se je mudil tudi teniški igralec Novak Đoković. Vučić se je ustavil tudi pri njem, po končanem obisku stojnic pa je gostil večerjo za goste v okviru vrha pobude Odprti Balkan.