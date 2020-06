Odkrili novo prašičjo gripo, ki bi se lahko razvila v pandemijo

Omenjeni genotip gripe po poročanju BBC ne predstavlja takojšnjega problema, a raziskovalci pravijo, da ima gripa vse odlike, da se z lahkoto lahko prilagodi in okuži ljudi, zato je treba omenjeni sev natančno spremljati. Ker je virus nov, ljudje proti njemu po pričakovanjih znanstvenikov niso imuni.

Vzeli 30 tisoč brisov prašičev

Med leti 2011 in 2018 so raziskovalci odvzeli 30 tisoč brisov prašičev v klavnicah v 10 kitajskih provincah in v veterinarski bolnišnici, kar jim je omogočilo izolacijo 179 različnih virusov prašičje gripe. Večina je bila novih in so se pri prašičih pojavljali od leta 2016.

Raziskovalci so izvedli različne poskuse, med temi tudi na dihurjih, ki se pogosto uporabljajo v študijah gripe, ker imajo podobne simptome kot ljudje.

Virus je izjemno nalezljiv in je že prešel na ljudi

Virus se je izkazal za izjemno nalezljivega, saj se je razmnoževal v človeških celicah in pri dihurjih povzročil resnejše simptome kot drugi virusi.

Glede na krvne preiskave protiteles so ugotovili, da je bilo virusu izpostavljenih že 10 odstotkov delavcev v klavnicah. Testi so pokazali tudi, da je bilo virusu izpostavljenih že 4,4 odstotka splošne populacije.

Virus je torej že prešel z živali na ljudi, vendar še ni dokazov, da bi se lahko prenašal s človeka na človeka.

V primeru mutacije lahko sledi nova pandemija

Raziskovalce skrbi, da bi gripa mutirala, kar bi lahko pomenilo, da bi postala izjemno nalezljiva tudi pri ljudeh in tako sprožila globalni izbruh.

Znanstveniki podarjajo, da bi bilo treba nadzorovati potek virusa pri prašičih in natančno spremljati delavce v mesni industriji.

Slab nov sev gripe je med najbolj nevarnimi boleznimi, ki jih spremljajo strokovnjaki, sploh zdaj, ko svet poskuša končati trenutno pandemijo koronavirusa.

Prašičja gripa zadnjič nevarna leta 2009

Zadnja pandemična gripa je prav tako bila prašičja iz leta 2009. Pojavila se je v Mehiki in bila manj smrtna, kot so sprva predvidevali strokovnjaki. Razlog za to leži v večji imunosti starejših ljudi, zaradi podobnosti gripe z drugimi virusi grip, ki so krožile v preteklosti.

Virus, ki so ga poimenovali A/H1N1pdm09, ima zdaj tudi cepivo, ki je vključeno v cepivu proti gripi.

Nov sev gripe, ki so ga odkrili na Kitajskem, je podoben tistemu iz 2009, a se od njega tudi razlikuje.

Nov virus, ki so ga poimenovali G4 EA H1N1, ima zmožnost rasti in razmnoževanja v celicah, ki povezujejo človeške dihalne poti.

Ni neposredna težava, a ne smemo ga prezreti

Kin-Chow Chang, profesor na univerzi v Nottinghamu v Veliki Britaniji, je za BBC dejal: "Trenutno se ubadamo s koronavirusom in tako je prav. Toda ne smemo izgubiti pogleda na potencialno nevarne nove viruse."

Čeprav ta novi virus ni neposredna težava, pravi, da ga ne smemo prezreti.

Profesor James Wood, predstojnik oddelka za veterinarstvo na univerzi v Cambridgeu, je dejal, da odkritje "prihaja kot opomnik", da nas nenehno ogroža nov pojav patogenov. Poudarja pa tudi, da gojene živali, s katerimi imajo ljudje večji stik kot z divjimi, lahko delujejo kot vir pandemičnih virusov.