Vse več ameriških zveznih držav zaostruje ukrepe proti širjenju novega virusa

Za Teksasom je tudi Arizona v ponedeljek zaprla bare, v Oregonu in Kansasu uvajajo obvezno nošenje zaščitnih mask v javnih prostorih, New Jersey je preložil ponovno strežbo v notranjosti restavracij, maske pa ukazujejo celo v Jacksonvillu na Floridi, kjer bo predsednik ZDA Donald Trump avgusta sprejel republikansko predsedniško nominacijo.

V ZDA se je doslej po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa z novim koronavirusom okužilo že 2,56 milijona ljudi, zaradi covid-19 jih je umrlo več kot 126 tisoč. Teksas in Florida sta se povzpela na tretje in četrto mesto po številu okuženih. V New Yorku in New Jerseyju, ki sta na vrhu seznama, se medtem razmere še naprej izboljšujejo, piše STA.

Odpravili ukrepe, zdaj pa jih vračajo

Okužbe naraščajo predvsem na jugu in zahodu ZDA, kjer so bili najbolj pogumni pri odpravljanju ukrepov proti širjenju novega koronavirusa. Guverner Arizone Doug Ducey je ukrepe odpravil sredi maja, sedaj pa je za 30 dni zaprl bare, kinodvorane, telovadnice, vodne parke, šolam pa naročil, da pouka ne začnejo pred 17. avgustom. V Arizoni se je v nedeljo okužilo skoraj 4.000 ljudi, guverner pa pričakuje, da bo ta teden še hujši od prejšnjega. Skupaj ima Arizona 74.500 okuženih in 1.588 mrtvih, poroča STA.

Ker je guverner zaprl bare, ga lastniki tožijo

V Teksasu je guverner Greg Abbott že pred dnevi ukazal zaprtje barov, ker naj bi se okužbe tam najbolj širile in v ponedeljek ga je zadela tožba lastnikov barov, ki ga obtožujejo diktatorstva. V Teksasu so doslej našteli približno 155 tisoč okuženih in 2.400 mrtvih, piše STA.

Florida ima že skoraj 146 tisoč okužb in skoraj 3.500 mrtvih, guverner Ron DeSantis pa je le prepovedal točenje alkohola v barih, sicer pa pušča proste roke lokalnim oblastem, da se odločajo glede zaščitnih mask, zapiranja plaž in drugih ukrepov. Župan Jacksonvilla Lenny Curry, ki je še prejšnji teden zatrjeval, da nošenja mask ne bo zahteval, si je sedaj premislil, piše STA.

Guverner New Jerseyja Phil Murphy je v ponedeljek odprl trgovske centre, vendar pa preložil začetek ponovne strežbe v notranjih prostorih restavracij, ker so obiskovalci barov začeli spet neprevidno širiti okužbe. V New Jerseyju se je doslej okužilo 171 tisoč ljudi, umrlo pa 15 tisoč, poroča STA.

Zaščitne maske uvajajo tudi v Kansasu, kjer je le 14.443 primerov okužb in 270 mrtvih, ter v Oregonu, kjer je 8.500 okuženih in 204 mrtvi. Ukaze za nošenje zaščitnih mask je pozdravil newyorški guverner Andrew Cuomo, ki je k temu pozval tudi predsednika Trumpa.

Trump maske še vedno zavrača

Na novinarski konferenci je objavil Trumpovo fotografijo z obrazom, ki je prekrit z masko in napisom "daj jo gor". Trump maske še vedno zavrača. V New Yorku se je doslej z novim koronavirusom okužilo več kot 393 tisoč oseb, za covid-19 pa jih je umrlo več kot 31 tisoč. Največ od tega v mestu New York, vendar pa zadnje tedne število okužb in smrti v New Yorku komajda še kaj narašča, poroča STA.

Narašča pa hitreje v Kaliforniji, kjer se je doslej okužilo 217 tisoč ljudi, umrlo pa jih je skoraj 6.000. Največ v mestu Los Angeles, kjer so doslej našteli 98 tisoč okuženih in več kot 3.300 mrtvih.