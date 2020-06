V ZDA še vedno narašča število okužb z novim koronavirusom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ZDA se je doslej po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa z novim koronavirusom okužilo 2,54 milijona ljudi, zaradi covida-19 je umrlo že skoraj 126.000 bolnikov. Naraščanje okužb po polovici zveznih držav ZDA je privedlo do tega, da podpredsednik ZDA Mike Pence sedaj že priporoča nošenje zaščitnih mask, kar tudi sam počne.

Pence je bil v nedeljo v Teksasu, kjer sta skupaj s tamkajšnjim guvernerjem Gregom Abbottom ugotovila, da število okužb dejansko narašča. Abbott je bil med prvimi guvernerji ZDA, ki so odpravili ukrepe proti širjenju pandemije covida-19, v petek pa je bil prisiljen med drugim spet zapreti bare in omejiti kapacitete restavracij. Pence je Teksašane pozval, naj nosijo zaščitne maske tam, kjer ni možna distanca, piše STA.

"Trump je nekaj posebnega"

Minister za zdravje ZDA Alex Azar je medtem ob pozivih Američanom, naj bodo odgovorni in nosijo zaščitne maske, pojasnil, da je predsednik ZDA Donald Trump, ki maske še vedno zavrača, nekaj posebnega. "Voditelju svobodnega sveta ni potrebno nositi zaščitne maske, ker ga redno testirajo," je po pisanju STA utemeljil minister.

"Potrebujemo predsednika, ki ga bolj skrbijo živi Američani kot mrtvi generali"

Guverner zvezne države Washington Jay Inslee je ob tem pripomnil, naj Trump malce manj tvita o spomenikih in več tvita o nošenju zaščitnih mask. "Potrebujemo predsednika, ki ga bolj skrbijo živi Američani kot mrtvi generali konfederacije," je dejal Inslee. Trump se z novim koronavirusom več ne ukvarja, ampak ga sedaj skrbi usoda spomenikov, ki so tarča protestnikov proti policijskemu nasilju in rasizmu, poroča STA.

Vse slabše razmere v Kaliforniji

Razmere zaradi novega koronavirusa so vse slabše med drugim v Kaliforniji, ki je spomladi pandemijo uspešno obvladovala, sedaj pa primeri naraščajo. Guverner Gavin Newsom je sedmim okrožjem države, med njimi Los Angelesu, ukazal nošenje zaščitnih mask v javnosti, ker primeri hitro naraščajo. Osmim drugim okrožjem je to priporočil. V Kaliforniji se je doslej z novim koronavirusom okužilo 211.000 ljudi, umrlo pa jih je več kot 5900, piše STA.

Arizona je v nedeljo poročala o 3.858 novih okužbah, s čimer se je skupno število povzpelo čez 74.000, umrlo pa je 1588 ljudi. Georgia, kjer so ukrepe proti pandemiji začeli odpravljati že konec aprila, je poročala o 2.200 novih primerih, skupno 77.000 in skoraj 2.800 mrtvih. Guverner Arkansasa Asa Hutchinson, kjer je 19.300 okuženih in 259 mrtvih je dejal, da ljudem priporoča zaščitne maske, ukazal pa jih ne bo, piše STA,

New York še vedno drži rekord

Rekord New Yorka po številu okuženih (doslej 392.000) in mrtvih (doslej 31.400) bo težko presegla katerakoli druga zvezna država v ZDA, vendar ga zadnje tedne dohitevajo. New York je v soboto namreč poročal o le petih smrtnih žrtvah, dan prej o 13 in podobno tudi zadnji teden dni potem, ko je aprila tam umiralo po 800 ljudi na dan. Za covidom-19 se sedaj zdravi manj kot 900 ljudi, aprila pa se jih je po 18.000 na dan.

Okužen tudi borec za odpiranje ekonomije

Zanikanje realnosti je ujelo ustanovitelja gibanja proti ukrepom proti pandemiji iz Marylanda Toma Waltersa, ki je aprila in maja pa vse do konca tedna vodil proteste za odpiranje ekonomije, piše STA. Na testu za novi koronavirus v ambulanti, kamor je prišel bolan, je imel pozitiven test. "Po mesecih brez maske na zborovanjih, v cerkvah in drugje, sem sedaj pristal tule. Zanimivo kako muhasta je ta zadeva," je še dejal Walter po poročanju Washington Posta.