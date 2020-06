Poletna predpriprava na morebiten ponoven izbruh koronavirusa!

Napovedi in epidemiološke karte namreč kažejo, da se pripravlja ponovitev. Milejša, hujša? Kdo ve. Kaj bo in kaj ne, z gotovostjo ne moremo vedeti, vedno pa lahko preventivno, pa čeprav samo za običajno gripo, okrepimo imunski sistem, ki je pravzaprav najbolj učinkovita obramba pred virusi. Kaj in kako lahko že poleti naredimo za zdravo jesen, nam je zaupala certificirana nutricionistka Jelena Dimitrijević.

Kakšna je pravzaprav funkcija imunskega sistema? "Če imunski sistem ne deluje dobro, sledijo posledice. Sodobni način življenja vpliva na to, da imunski sistem ni več takšen, kot je bil včasih … Človeški organizem je nenehno izpostavljen različnim dejavnikov, ki negativno vplivajo tudi na naš imunski sistem. Predvsem se to nanaša na toksične snovi, viruse, bakterije, glivice in parazite. Naloge imunskega sistema so, da identificira napadalca (virusi, bakterije, paraziti, glivice, toksini in druge nevarne snovi ...), organizira napad, izdela protitelesa ter uniči ali nevtralizira napadalca in ga izloči iz telesa, komunicira z drugimi celicami in išče dodatno pomoč, če jo potrebuje, sproži vnetje, da zavaruje celico, prepozna spremembe v telesu in na kocu koncev uniči poškodovane celice."

Poletje je dober čas, da okrepimo imunski sistem, in sicer z ustrezno hrano, dopolnili, predvsem pa s sončenjem. Tako namreč dobimo konkretno porcijo vitamina D. "Če se do zdaj ni nihče zavedal, kako pomemben je vitamin D, upam, da se od zdaj naprej bo! Živimo namreč v takem podnebnem pasu, kjer je pridobivanje vitamina D zelo oteženo. Sicer pa so za imunski sistem pomembna tudi druga mikrohranila, ki bi jih bilo pametno dodati, in sicer vitamin C, E, B-kompleks, minerali, kot so cink, selen, železo, baker, ter dodatno probiotiki, prebiotiki oziroma vlaknine, ki bodo nahranile črevesne bakterije, ki bodo nato onemogočile vnetne procese … Skratka, cel kup napotkov je, ki zaščitno delujejo na naše telo.”

Celoten seznam hranil (in živil, kjer vsebujejo ta hranila), prehranskih dopolnil in aktivnosti, ki bodo poleti podprli in okrepili delovanje imunskega sistema, je objavljen v posnetku.

