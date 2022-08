Objestnost in predrznost: tako jih je prehitel po Pelješkem mostu #video

Včeraj je po spletu zaokrožil posnetek voznika BMW-ja, ki je s svojim vozilom na Pelješkem mostu po pasu, zaprtem za promet, prehitel druga vozila. Preostali vozniki so pravilno vozili po voznem pasu in upoštevali prometne predpise.

Člani skupine Prometne zgode in nezgode so pod videoposnetkom zapisali ogorčene komentarje nad početjem neznanega voznika in zapisali, da je "divjak", "norec", spet drugi pa so se obregnili ob to, da je vozil avtomobil znamke BMW.

Ogorčeni, a tudi šaljivi komentarji

Eden izmed komentatorjev je zapisal, da se tovrstne stvari dogajajo zaradi slabo pisanih zakonov in da obstajajo kamere ter da bi morali "voznika oglobiti za objestno vožnjo s 15 tisoč kunami kazni (oziroma slabih dva tisoč evrov, op. p.), 60 dnevi zapora in odvzemom vozniške za vsaj pet let, pozneje pa bi moral na novo opravljati izpit".

"Dokler ne bo zakona, ki bi s cest odstranil divjake, bo tako, kot je, zato niti denarna kazen nima toliko učinka, kot ga imata razveljavitev vozniškega izpita ali zapor. A na žalost zakone pišejo bogatejši in tako plačajo polovično kazen, proti njim pa se ne vodi nobena evidenca. In dokler tak voznik plača polovico globe v nekaj dneh, je njegov vozniški dosje spet čist kot solza," je dodal eden izmed komentatorjev, spet drugi pa je v šali zapisal:

"Doma imam BMW-ja, ampak ko me vprašajo, kaj vozim, rečem, da fiata."

Ker pa so posnetki objestneža precej jasni, policija zagotovo ne bo imela pretežkega dela z identifikacijo voznika in sankcioniranjem kaznivega prekrška.