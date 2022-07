Nekdanja hrvaška predsednica pozirala na Pelješkem mostu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanja hrvaška predsednica Kolinda Grabar Kitarović se je ob slavnostnem odprtju Pelješkega mostu v visokih petah in elegantnem kombinezonu sprehodila po mostu in pozirala pred fotografskim objektivom. Največ pozornosti pa je pritegnila njena torbica italijanske znamke Bottega Veneta, za katero je odštela dobrih tri tisoč evrov. Na to se je že odzvala nekdanja premierka Jadranka Kosor, ki pravi, da sama nima takšnih ugodnosti kot Grabar Kitarovićeva.