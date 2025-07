57-letna nekdanja hrvaška predsednica navdušuje z vitkim stasom

Nekdanja hrvaška predsednica in političarka Kolinda Grabar-Kitarović preseneča s svojo postavo. Že po koncu predsedniškega mandata je večkrat pritegnila pozornost javnosti s fotografijami, ki kažejo na njen zdrav življenjski slog.

57-letna Grabar-Kitarović se to poletje na plaži lahko brez dvoma pohvali s svojo vitko in zapeljivo postavo. V pogovoru za 24sata je Kolinda razkrila, da že nekaj časa sledi posebnemu prehranskemu režimu – t. i. protivnetni dieti, ki ji ne koristi le za vzdrževanje postave, ampak tudi za splošno zdravje.

"Dodatno sem shujšala, sem na protivnetni prehrani, kar mi res zelo pomaga," je povedala nekdanja predsednica, ki ne skriva zadovoljstva nad učinki, ki jih ima ta način življenja na njeno telo. "Tabletam se izogibam, ravno zaradi družinske zgodovine želodčnega raka," je dodala Grabar-Kitarović, ko je govorila o svojih osebnih razlogih za izogibanje farmacevtskim preparatom.

Gre za prehrano, ki izključuje predelano hrano, sladkorje in druge sestavine, ki v telesu spodbujajo vnetne procese. Osnova diete so ribe, listnata zelenjava kot je ohrovt, zdrave maščobe iz mandljev ter naravni dodatki, kot sta kurkuma in omega-3 maščobne kisline.

Petnajst kilogramov shujšal tudi premier Plenković

Poleg nje je pozornost pritegnil tudi premier Andrej Plenković, ki naj bi v zadnjih mesecih izgubil kar petnajst kilogramov. Pri tem naj bi mu zelo pomagala sprememba prehrane – iz jedilnika je popolnoma izločil sladkor, navdušil pa se je nad gazpachom, špansko oziroma andaluzijsko hladno zelenjavno juho.