Med novimi člani Moka tudi nekdanja hrvaška predsednica, spomnili so se Kocijančiča

Avstralec John Coates in Ng Ser Miang iz Singapura sta na podpredsedniških mestih nasledila Ugurja Erdenerja iz Turčije in Španca Juana Antonia Samarancha mlajšega, ki se jima je končal mandat.

Hrvaška predsednica, saudska princesa ...

Kolinda Grabar Kitarović je bila ena izmed štirih preostalih predlaganih za posamično članstvo v Moku. Poleg nje in Coea so olimpijske prisege podpisali še Kubanka Maria de la Caridad Colon Ruenes, Saudska princesa Reema Bandar Al-Saud in Mongolec Battushig Batbold.

Five new IOC Members elected by the 136th #IOCSession:

➡️ Mrs Maria de la Caridad Colón Ruenes

➡️ Mrs Kolinda Grabar-Kitarović @KolindaGK

➡️ Princess Reema Bandar Al-Saud @rbalsaud

➡️ Mr Battushig Batbold @battushb

➡️ Lord Sebastian Coe @sebcoe — Christian Klaue (@ChKlaue) July 17, 2020

Spomnili so se tudi preminulih Kocijančiča in Bryanta Na začetku 136. generalne skupščine so se uvodoma spomnili tudi nedavno umrlega dolgoletnega predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije in Evropskih olimpijskih komitejev Janeza Kocijančiča, ter nekaterih drugih preminulih visokih funkcionarjev in športnikov, med njimi košarkarske legende Kobeja Bryanta. Skupščino, ki je danes zaradi pandemije novega koronavirusa prvič doslej potekala prek video konference, je spremljal tudi generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Blaž Perko, glavna tema so bile olimpijske igre v Tokiu, prestavljene na naslednje leto. "Izvedba samih tekmovanj me še najmanj skrbi, ko bomo tam bo verjetno vse teklo več ali manj gladko. Toda, kako in kdaj bomo lahko šli tja, predvsem pa pred tem, kako bo s kvalifikacijskimi tekmovanji. Številna se niso končala ali pa se niso niti začela. Veliko je vprašanj, povezanih z nadaljnjim razvojem pandemije, s številnimi omejitvami, karantenami, prevozi, kako vse uskladiti. Nekatera tekmovanja so šele začela, globalnega pa še ni nobenega, so zgolj v okviru držav ali zgolj v ožjih regijah na celinah," je za STA olimpijske dileme nanizal Perko.

Coe edini po funkciji

Sebastian Coe ima med vsemi predlaganimi kandidati daleč največjo in najbogatejšo športno biografijo. Foto: Reuters Sebastian Coe je edini izmed nove peterice v Mok prišel po funkciji, ker je predsednik Svetovne atletike. Med vsemi kandidati ima daleč največjo in najbogatejšo športno biografijo. Član lordske britanske zbornice je med drugim vodil organizacijski komite OI v Londonu 2012 in bil dvakrat olimpijski prvak na 1500 m.

Kot predsednik Svetovne atletike je leta 2015 nasledil Lamina Diacka, ki je bil pozneje udeležen v številnih sodnih procesih zaradi korupcije v obdobju opravljanja svojih športnih funkcij. Odtlej atletika kot ena izmed nosilnih športov olimpijskega programa ni imela svojega predstavnika v Moku.

Coe tudi ni bil takoj izvoljen v Mok, predvsem zaradi njegovega lastništva v firmi CSM Sport and Entertainment in s tem povezanim konfliktom interesov. V tem času so ta problem rešili in je njegov položaj v Moku potrdila tudi etična komisija.

Nova podpredsednika

V IO Moka sta bila na današnji skupščini izbrana Mikaela Jaworski iz Filipinov in Gerardo Werthein iz Argentine. Nadomestila sta Coatesa in nekdanjega svetovnega rekorderja v skoku s palico Sergeja Bubko, ki se mu je po dveh zaporednih štiriletnih obdobjih iztekel mandat.

Preberite še: