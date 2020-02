Hrvaška predsednica na zadnjem obisku v Sloveniji #foto

Predsednik republike Borut Pahor je danes na delovnem in neformalnem obisku v Ljubljani gostil hrvaško predsednico Kolindo Grabar-Kitarović. To je njen zadnji poslovilni obisk v tujini ob koncu mandata. Po Pahorjevem mnenju odločitev, da za zadnji obisk izbere Slovenijo, ni naključna, saj gre za dve sosednji in prijateljski državi.

"Ne gre samo za to, da sta to dve sosednji in prijateljski državi, gre za to, da sva si za to, da bi bilo tako, midva osebno tudi zelo prizadevala," je ob sprejemu hrvaške kolegice v predsedniški palači povedal predsednik Borut Pahor, piše STA.

Zavzela sta se za ohranjanje mostu med državama

To je bilo njuno 39. srečanje, Pahor pa je pri tem spomnil, da sta se po enostranski odločitvi Hrvaške, da odstopi od arbitražnega sporazuma, dogovorila, da kljub temu nadaljujeta dialog ter ohranita most med narodoma in državama. Razen vprašanja arbitraže, ki je za Slovenijo zaprto, za Hrvaško pa ne, čeprav jo k temu zavezuje mednarodno pravo, imata državi vsa druga področja sodelovanja urejena, je prepričan.

Po Pahorjevih besedah sta si s hrvaško kolegico po najboljših močeh prizadevala, da je bil dialog vzpostavljen in da je bil most med državama trden, saj je bil narejen iz zaupanja med njima. Hrvaški predsednici, ki se po porazu na januarskih predsedniških volitvah po enem mandatu poslavlja s položaja, se je zahvalil, ker je za zadnji obisk v tujini izbrala ravno Slovenijo, poroča STA.

Slovenija je bila po besedah Kolinde Grabar-Kitarović logična izbira, saj je vedno govorila, da prijateljstvo med državama in tisto, kar ju povezuje, daleč presega vprašanja, ki so ostala odprta, zlasti tista, ki so posledica razpada nekdanje skupne države.

Ob tem je pozvala slovenske oblasti k nadaljevanju pogovorov s hrvaško stranjo za dosego dvostranske rešitve vseh odprtih vprašanj. Strinjala se je s Pahorjem, da je bilo njuno sodelovanje zgledno, čeprav imata različna stališča do odprtih vprašanj, še posebej o arbitraži. "To ne pomeni, da se bova poslovila tako, da se ne bova pogovarjala, temveč ravno nasprotno - za rešitev problemov je treba o njih govoriti," je po poročanju STA dodala Kitarovićeva.