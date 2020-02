Pahor v DZ za dve sodniški mesti na Splošnem sodišču EU predlaga tri kandidate

Formalno sta v teku dva ponovljena razpisa za po eno izpraznjeno sodniško mesto na Splošnem sodišču EU. Predsednik Pahor je v svoji izbiri po posvetu s predstavniki poslanskih skupin podprl mnenje Sodnega sveta, in sicer je za eno sodniško mesto predlagal Podobnika, za drugo pa Savin Bossièrejevo oziroma Vidmarja, so danes sporočili iz predsednikovega urada.

Kandidati za obe sodniški mesti se bodo še pred odločanjem v DZ predstavili javnosti na javni predstavitvi v predsedniški palači, so danes še napovedali v Pahorjevem uradu, še piše STA.

SDS, SD in NSi se niso izrekle

Predsednik je posvetovanja glede skupaj osmih kandidatov s predstavniki poslanskih skupin opravil 15. in 16. januarja. Stranke so večinoma podprle kandidate, ki jih je podprl tudi Sodni svet, vendar pa se tri - SDS, SD in NSi tedaj še niso izrekle, zato je težko napovedovati, kdo bo na koncu dobil zadostno podporo poslancev.

Kandidata bosta morala dobiti podporo večine vseh poslancev, torej 46 glasov, potem pa bo sledilo še zaslišanje pred t. i. Odborom 255, ki po 255. členu pogodbe o delovanju EU ocenjuje primernost predlaganih kandidatov za sodnike Sodišča EU.

Pred tem odborom Marko Pavliha lani poleti ni dobil zelene luči. Dosedanji sodnik na Splošnem sodišču EU Miro Prek pa zaradi afere ni dobil podpore že v DZ. Zato je bilo treba razpisa ponoviti. Slovenija od septembra lani na Splošnem sodišču EU nima svojega predstavnika, piše STA

Tudi v tokratnih postopkih ni šlo brez zapletov. Tokrat sta dva kandidata, ki ju Sodni svet ni uvrstil v ožji izbor, postavila dvom v izbirni proces in tudi glede pogojev, ki jih ena izmed kandidatk v ožjem izbor naj ne bi izpolnjevala. V Sodnem svetu so sicer vse očitke zavrnili, predvsem v SDS in NSi pa so napovedovali, da bodo želeli pred potrjevanjem v DZ razjasniti vse dvome.

Kdo je Klemen Podobnik



Klemen Podobnik je sicer profesor gospodarskega in evropskega prava na ljubljanski pravni fakulteti. Je tudi gostujoči profesor na latvijski pravni fakulteti. Kot so ob izbiri, objavljeni novembra, utemeljili v Sodnem svetu, je Podobnik strokovnjak s področja prava intelektualne lastnine in konkurenčnega prava, ki predstavlja velik del obsega dela Sodišča EU, so ob utemeljili na Sodnem svetu, poroča STA.

Kdo je Nina Savin Bossièr



Nino Savin Bossièrejevo so podprli zaradi njenih večletnih praktičnih izkušenj na Sodišču EU, v okviru katerih si je nabrala bogato znanje tako s področja prava EU kot izkušnje z delovanjem tega sodišča. Na njem je začela delati kot pravnica lingvistka, nato pa kariero nadaljevala kot strokovna sodelavka in vodja kabineta zdaj bivšega sodnika Preka. Odlikuje jo široko poznavanje prava EU in visoke strokovne kompetence za delo na tem sodišču, menijo na Sodnem svetu in ocenjujejo, da bi v primeru izvolitve lahko takoj začela z učinkovitim izvrševanjem funkcije.

Kdo je Jure Vidmar



Jure Vidmar je profesor mednarodnega prava, ki se je s svojim znanstvenim in raziskovalnim delom uveljavil v mednarodnem okolju. Dvojni doktor znanosti je predstojnik katedre za mednarodno javno pravo na pravni fakulteti univerze v Maastrichtu na Nizozemskem. Kot raziskovalec, profesor, predavatelj in gostujoči član deluje tudi na univerzah v Oxfordu, Amsterdamu, Nottinghamu in Harvardu. Med drugim je član Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu, sodnik ad hoc Evropskega sodišča za človekove pravice, so še utemeljili na Sodnem svetu, še piše STA.