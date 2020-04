Preprečili večmilijonsko prevaro z zaščitnimi maskami

Sredi marca so nemške zdravstvene oblasti s podjetjema v Zürichu in Hamburgu sklenile pogodbo o nakupu zaščitnih mask v vrednosti 15 milijonov evrov. Spričo pomanjkanje zaščitne opreme na trgu sta podjetji iskali nove poti za zagotovitev naročila.

Po pisanju STA sta najprej stopili v stik z navidezno legitimno spletno stranjo v Španiji, ki naj bi prodajala maske. V resnici je šlo za lažno spletno stran, česar pa se kupci niso zavedali. V korespondenci prek spletne pošte je podjetje sprva trdilo, da razpolagajo z desetimi milijoni mask, a dostava ni bila mogoča.

Od Irske do Nizozemske, a nikoli do Nemčije

Kupce so nato usmerili na "zaupanja vrednega" posrednika na Irskem. Ta jim je obljubil, da jih bo povezal z drugim dobaviteljem, tokrat na Nizozemskem. To podjetje naj bi bilo po njegovih zagotovilih sposobno zagotoviti deset milijonov zaščitnih mask. Sklenjen je bil dogovor za začetno dobavo 1,5 milijona mask v zameno za predplačilo v višini 1,5 milijona evrov.

Kupci so denar nakazali na Irsko in se pripravili na dostavo, ki je vključevala 52 tovornjakov in policijsko spremstvo za prevoz mask iz skladišča na Nizozemskem na končni cilj v Nemčiji.

Foto: Reuters

Tik pred datumom dostave so bili kupci obveščeni, da finančna sredstva niso prispela in da je za zagotovitev dobave potrebno takojšnje nakazilo 880.000 evrov neposredno nizozemskemu dobavitelju. Nakazilo je bilo izvedeno, a maske niso nikoli prispele.

Izkazalo se je, da nizozemsko podjetje dejansko obstaja, a je bila njegova spletna stran klonirana. Ko so kupci spoznali, da so bili žrtev prevare, so nemudoma sprožili vse postopke, da bi prestregli sredstva in sledili poti denarja.

Uspeli preklicati celoten znesek nakazila

Vključile so se tudi policijske oblasti in s pomočjo virov in delovanja Europola je na koncu banki v Združenem kraljestvu uspelo preklicati celoten znesek nakazila. Sredstva so vrnili na Nizozemsko, kjer so jih oblasti zamrznile. Kot so sicer ugotovili pri sledenju 880.000 evrom, je bilo skoraj 500.000 evrov poslanih v Združeno kraljestvo, od tam pa namenjenih na bančni račun v Nigeriji.

S pomočjo Interpola so zamrznili tudi prvotno 1,5 milijona evrov vredno nakazilo na Irsko.

Operacija je doslej vodila v dve aretaciji na Nizozemskem, a kot je danes še sporočil Europol, ta še ni končana, preiskovalci pa vsej Evropi pa še naprej preiskujejo sledi, še dodaja STA.

