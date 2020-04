V Avstriji znova odprli številne trgovine, WHO opozarja ob rahljanju ukrepov #video

Avstrija je kot ena od prvih držav v Evropi danes odprla številne trgovine, ki so jih zaprli pred štirimi tedni v okviru boja proti pandemiji covida-19. Kupci morajo sicer nositi zaščitne maske ali drugo zaščito za usta, število ljudi, ki so lahko hkrati v trgovini, je omejeno. Kancler Sebastian Kurz je prepričan, da je Avstrija na pravi poti. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je izdala več smernic pri opuščanju ukrepov, po njenem mnenju Skoraj nobena država trenutno ne izpolnjuje vseh kriterijev.

Ponekod po svetu, na primer na Kitajskem, ukrepe že sproščajo, sledijo jim v Evropi. V Španiji so se številni delavci že v ponedeljek vrnili na delo, v Avstriji, kjer so do zdaj obratovale le živilske trgovine, lekarne in trafike, so danes svoja vrata vnovič odprle tudi preostale manjše trgovine, delavnice, prodajalne gradbenega materiala in vrtni centri. Nakupovalna središča, gostinci in hotelirji pa bodo morali še počakati.

V Italiji bodo omilili omejitve gibanja

V italijanski deželi Benečija (Veneto), eni od najhuje prizadetih v epidemiji, bodo po pisanju STA danes omilili zelo stroge omejitve gibanja. Tako bodo prebivalcem dovolili, da se gibljejo tudi več kot 200 metrov od doma, kar je bilo zdaj prepovedano. So pa po novem uvedli obvezno uporabo zaščitnih mask in rokavic povsod zunaj doma, ne le v trgovinah in na javnem prevozu kot do zdaj.

Na Danskem odpirajo vrtce in šole

Danska pa bo nekatere omejitve, ki jih je uvedla za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom, odpravila v sredo. Najprej bodo ponovno odprli centre za dnevno varstvo, vrtce in osnovne šole, še poroča STA.

Pri WHO izdali smernice za opuščanje ukrepov Foto: Reuters

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes izdala smernice, ki jih je dobro upoštevati pri rahljanju ukrepov za zajezitev okužb z novim koronavirusom. Ena od šestih smernic je nadzor nad širjenjem, druga, da so zdravstveni sistemi sposobni zaznati, testirati, izolirati in obravnavati vsak primer okužbe ter izslediti vsak stik z okuženim, poroča STA.

Med smernicami je še, da je kar se da zmanjšano tveganje za izbruh okužb v bolnišnicah, domovih za ostarele in drugih podobnih ustanovah. Četrta smernica govori o tem, da so vzpostavljeni preventivni ukrepi na delovnih mestih, šolah in drugih krajih, kamor morajo hoditi ljudje. Poleg tega je pomembno, da so ljudje poučeni, vključeni in opolnomočeni za prilagoditev novim pravilom. Ena od smernic WHO, ki jih je dobro upoštevati pri rahljanju ukrepov, je tudi nadzor nad tveganjem vnosa okužb iz tujine, britanski BBC povzema STA. Pri WHO sicer menijo, da skoraj nobena država trenutno ne izpolnjuje vseh kriterijev.