Nemci vendarle popustili? "Tanke bodo poslali Ukrajini, če …" #vŽivo

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



8.10 Nemci vendarle popustili? "Tanke bodo poslali Ukrajini, če …"

8.05 Američani Ukrajincem (še?) ne bi pošiljali tankov Abrahms

8.00 Srečanje ministrov: Kako prepričati Nemce, da pošljejo tanke Ukrajini?

8.10 Nemci vendarle popustili? "Tanke bodo poslali Ukrajini, če …"

Nemčija bo poslala tanke leopard Ukrajini, če bodo isto storile ZDA, poroča Reuters, ki se sklicuje na neimenovane vire iz nemške vlade. Sodelovanje ZDA naj bi bil pogoj nemškega kanclerja Olafa Scholza, ki se že mesece srečuje s kritikami, da Ukrajini ne pomaga dovolj.

Nemški tanki so ena izmed največjih želja uradnega Kijeva od začetka ruske invazije. Vendar ne gre samo za tanke, ki jih uporablja nemška vojska, temveč tudi druge evropske države. V Evropi je v več kot desetih državah v uporabi približno dva tisoč nemških tankov. Vendar druge evropske države potrebujejo blagoslov Berlina za izvoz nemških tankov v Ukrajino.

8.05 Američani Ukrajincem (še?) ne bi pošiljali tankov Abrahms

Uradni Washington Ukrajincem ne bi poslal naprednih ameriških tankov Abrahms, poroča AFP. "Nismo še tam," je na vprašanje novinarjev, ali bodo ZDA poslale tanke v Ukrajino, dejal namestnik ameriškega obrambnega ministra Colin Kahl.

Kot je neuradno slišati iz Pentagona, sta med glavnimi razlogi dolgotrajno urjenje vojakov ter visoki stroški vzdrževanja. Oboje naj bi bilo v tem trenutku prevelik zalogaj za Ukrajino in njeno vojsko.

8.00 Srečanje ministrov: Kako prepričati Nemce, da pošljejo tanke Ukrajini?

Britanski ter poljski obrambni minister se bosta srečala s kolegi iz baltskih držav v Estoniji, poroča The Guardian. Cilj pogovorov bo najti način, kako Nemce prepričati, da pošljejo tanke Ukrajini. Sestanek se bo odvil na pobudo Velike Britanije, ki po neuradnih informacijah iz Berlina že vznemirja nemško vlado. Nemci namreč menijo, da so storili že veliko za Ukrajino ter da so v napadeno državo poslali že veliko orožja. Posledično so zunanjepolitični pritiski z vidika Berlina neupravičeni.