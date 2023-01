Predsednik Evropskega sveta: Sanjam, da bo Ukrajinec zasedal moj položaj

Evropejci so od prvega dne ruske agresije na Ukrajino razumeli, da ne gre samo za napad na Ukrajino, ampak da je to napad na vse nas, je danes v nagovoru v ukrajinskem parlamentu dejal predsednik Evropskega sveta Charles Michel. "Vsi smo Ukrajinci," je poudaril v Kijevu. Zatrdil je tudi, da Ukrajina orožje, najbolj pa tanke, potrebuje takoj.

Michel je v nagovoru ukrajinskih poslancev spomnil na proteste na kijevskem trgu Majdan pred leti, ko so Ukrajinci sporočali, da so Evropejci. "Danes pa sem prišel v Ukrajino, da bi vam sporočil: 'Vsi smo Ukrajinci,'" je dejal.

"Od prvega dne ruskega napada so Evropejci razumeli, da to ni samo napad na Ukrajino. To je napad na vse nas − naše skupne evropske vrednote, evropsko varnost in skupne evropske sanje," je povedal predsednik Evropskega sveta, ki ga gosti ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"Ukrajina je EU"

Ob tem je spomnil na junijsko odločitev voditeljev držav članic EU, da Ukrajini podelijo status kandidatke za članstvo. Ukrajina je po njegovih besedah EU, EU pa je Ukrajina, tako da je treba vložiti vse napore, da bi to čim prej postala resničnost.

"Sanjam, da bo nekega dne − upam, da kmalu − Ukrajinec zasedal moj položaj predsednika Evropskega sveta, predsednika Evropskega parlamenta ali pa komisije," je še dejal Michel.

Podpora Ukrajini na njeni poti v Unijo bo tudi ena od tem vrha EU − Ukrajina, ki bo predvidoma potekal 3. februarja v Kijevu in o katerem sta danes govorila predsednika Michel in Zelenski. Na njem bo poleg njiju po napovedih sodelovala še predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ta se bo dan prej v ukrajinski prestolnici mudila skupaj s svojo komisarsko ekipo.

Michel: Najbolj potrebujete tanke. In to takoj.

Na februarskem vrhu bodo prav tako razpravljali o nadaljnji podpori Unije Ukrajini pri odporu proti Rusiji, je napovedal Michel. "Prihodnji tedni bodo odločilni. Potrebujete več. Več sistemov zračne obrambe, več raket dolgega dosega in streliva, najbolj pa potrebujete tanke. In to takoj," je poudaril danes v ukrajinski radi.

V nagovoru je menil še, da je treba finančna sredstva, ki so bila zamrznjena v okviru zahodnih sankcij proti Rusiji, uporabiti za povojno obnovo Ukrajine. Zavzel pa se je tudi za to, da morajo vsi, ki so zagrešili zločine v Ukrajini, odgovarjati za svoja dejanja.

Predsednik Evropskega sveta je pred nagovorom v parlamentu obiskal center za rehabilitacijo ranjenih ukrajinskih vojakov, ki ga financira EU. Na programu pa ima tudi srečanje z ukrajinskim premierjem Denisom Šmihalom.