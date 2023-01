Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ukrajinskem mestu Brovari je v bližini vrtca strmoglavil helikopter, je danes sporočil guverner kijevske regije Oleksij Kuleba. Po zadnjih podatkih je pri tem umrlo najmanj 18 ljudi, med njimi ukrajinski notranji minister in trije otroci.

12.15 Zelenski smrtonosno strmoglavljenje helikopterja označil za strašno tragedijo

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je današnje strmoglavljenje helikopterja v bližini vrtca v mestu Brovari pri Kijevu, v katerem je umrlo najmanj 18 ljudi, vključno z ukrajinskim notranjim ministrom, označil za strašno tragedijo. "Žalujemo z vami," pa je v odzivu na Twitterju zapisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

"Danes se je v Brovarih v kijevski regiji zgodila strašna tragedija. Helikopter SES (državne službe za ukrepanje ob nesrečah) je strmoglavil, na kraju nesreče pa je izbruhnil požar. Bolečina je neizrekljiva," je Zelenski zapisal na družbenih omrežij.

"Naj vsi, ki jim je to črno jutro vzelo življenje, počivajo v miru," je dodal. Notranjega ministra Denisa Monastirskega, njegovega namestnika Jevgenija Jenina in državnega sekretarja Jurija Lubkoviča, ki so v strmoglavljenju umrli, je ob tem označil za prave ukrajinske domoljube, poroča britanski BBC.

11.33 Število žrtev strmoglavljenja helikopterja v Ukrajini naraslo na 18

V današnjem strmoglavljenju helikopterja v ukrajinskem mestu Brovari je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 18 ljudi, med njimi ukrajinski notranji minister Denis Monastirski, njegov namestnik, državni sekretar in trije otroci. Poškodovanih je več kot 20 ljudi, vzrok strmoglavljenja pa za zdaj ni znan.

"Imamo informacije o 29 poškodovanih, med njimi 15 otrok. Nudimo jim vso potrebno pomoč," je povedal vodja policije Igor Klimenko.

10.52 Michel podprl pošiljanje tankov Ukrajini

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je v današnji razpravi s poslanci Evropskega parlamenta podprl pošiljanje tankov Ukrajini. Ob tem je napovedal, da bodo voditelji držav članic EU na februarskem vrhu govorili o konkurenčnosti evropskega gospodarstva, pri čemer se bodo osredotočili na državne pomoči, solidarnost in financiranje.

"Ukrajinci se upirajo in se bodo še naprej upirali, EU pa jih bo še naprej podpirala, dokler bo treba," je v parlamentu v Strasbourgu povedal Michel. "Nujno potrebujejo več opreme, osebno podpiram dostavo tankov Ukrajini," je dejal v razpravi o sklepih decembrskega vrha EU, na katerem so voditelji članic govorili tudi o nadaljnji pomoči Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo.

10.17 V Ukrajini nesreča helikopterja, umrl tudi ukrajinski notranji minister

Ukrayna İçişleri Bakanı ve yardımcısı, içinde bulundukları helikopterin başkent Kiev yakınlarındaki Brovarı kentinde düşmesi sonucu hayatını kaybetti.



Hadise zamanı 3 cocukda hayatını kayb etdi pic.twitter.com/Lb2aTVGWId — Nigar Ogeday🇹🇷🇦🇿🇹🇲🇰🇬🇰🇿🇺🇿🇵🇰🇭🇺 (@ogeday_nigar) January 18, 2023

"V mestu Brovari je helikopter padel v bližini vrtca in stanovanjske stavbe. V vrtcu so bili otroci in zaposleni. Nesreča je zahtevala žrtve," je na Telegramu sporočil Kuleba.

Policija je zatem sporočila, da je umrlo najmanj 16 ljudi, med njimi dva otroka. Po zadnjih neuradnih podatkih naj bi bilo mrtvih sicer najmanj 18. Med smrtnimi žrtvami so tudi ukrajinski notranji minister Denis Monastirski, njegov namestnik in še en visoki ukrajinski predstavnik, ki so bili na krovu helikopterja, so dodali.

Najmanj 29 ljudi je bilo poškodovanih, med njimi tudi več otrok, poročajo ukrajinski viri na družbenem omrežju Twitter. Vse poškodovane so prepeljali v bolnišnice.

Preiskava dogodka še poteka.

Na kraju strmoglavljenja so reševalci, policija in gasilci. Otroke in zaposlene so po strmoglavljenju helikopterja evakuirali iz vrtca, je še povedal Kuleba.

Mesto Brovari z okoli sto tisoč prebivalci sicer leži na obrobju ukrajinske prestolnice Kijev.

9.56 Putin namerava uzakoniti prekinitev pogodb s Svetom Evrope

Ruski predsednik Vladimir Putin je v torek predstavil predlog zakona, s katerim bi Rusija lahko uzakonila prekinitev pogodb s Svetom Evrope. To med drugim zadeva evropsko konvencijo o človekovih pravicah, evropsko konvencijo o zatiranju terorizma in evropsko socialno listino.

Že prejšnji teden naj bi Putin ruski dumi predložil predlog zakona, s katerim je obsodil kazenskopravno konvencijo Sveta Evrope proti korupciji in naznanil, da se Moskva namerava odpovedati tudi polnopravnemu članstvu v Skupini držav za boj proti korupciji (Greco).

Rusija je bila 16. marca lani zaradi agresije na Ukrajino uradno izključena iz Sveta Evrope, katerega članica je bila od leta 1996. Septembra je nato za Rusijo uradno prenehala veljati evropska konvencija o človekovih pravicah, vendar pa na sodišču še vedno poteka več tisoč postopkov proti Rusiji, ki so bili vloženi še pred uradno izključitvijo iz Sveta Evrope.

V skladu s konvencijo je Rusija še vedno pogodbeno zavezana k izvrševanju teh razsodb. Ruske oblasti so sicer že sporočil, da jih ne bodo upoštevale.

7.47 Nemci pritiskajo na nevtralne Švicarje: To orožje pošljite v Ukrajino

"Izmenjala sva poglede obeh držav," je po srečanju s švicarskim kolegom Guyem Bernardom Parmelinijem dejal nemški gospodarski minister Robert Habeck, poroča Frankfurt Allgemeine Zeitung. Ministra sta v Davosu v Švici med drugim razpravljala o donaciji orožja švicarskih podjetij Ukrajini.

Po srečanju je Habeck pred novinarji poudaril, da razume zavrnitev Švicarjev, ki so pogovore o pošiljanju orožja ustavili že pri poglavju o strelivu. "Sam prihajam iz politične stranke, ki močno verjame v pacifizem, vendar je treba v vsaki vojni narediti razliko med napadalci in branitelji. Zato bi bilo pravično in pošteno, da Švicarji pošljejo strelivo v Ukrajino," je še dejal Habeck.

7.41 "Rusi bodo do leta 2024 postali resna grožnja Natu"

Včeraj napovedane spremembe v ruski vojski, ki naj bi med drugim do leta 2026 imela več kot 1,5 milijona aktivnih pripadnikov, bodo Rusijo postavile ob bok zvezi Nato, so zapisali pri ameriškem Inštitutu za vojne študije.

Po mnenju analitikov inštituta so se Rusi sprememb lotili prepozno, da bi lahko že letos spremenili potek invazije na Ukrajino. Po mnenju Američanov ima zato Ukrajina, če ji bo Zahod še naprej pošiljal orožje, dobre možnosti v obrambi pred Rusi.

Vendar se bo vse spremenilo leta 2024, ko bo Rusija postala resna grožnja Natu. Seveda če bo ruska vojska uspešna pri izpeljavi reform, so še zapisali Američani.

7.25 Ukrajinci: Rusi so ugrabili najmanj 14 tisoč ukrajinskih otrok

"Ruski okupator je do danes ubil 456 otrok, 897 otrok pa je bilo v napadih ranjenih," je prek Telegrama sporočila svetovalka ukrajinskega predsednika Daria Herasimčuk. Po njenih besedah so Rusi tudi ugrabili 14 tisoč ukrajinskih otrok in jih odpeljali v svojo državo.