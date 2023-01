Pistorius uradno prevzel nemško vojsko. To je dejal o Ukrajini.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Nemčija ni del te vojne, vendar je v njej prizadeta," je ob prevzemu funkcije dejal Pistorius. "Velik del pomembnega preboja je še pred nami," je dejal po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa in dodal, da je treba "okrepiti sposobnost vojske za odvračanje".

Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je Pistoriusu iz vrst SPD, ki je bil do zdaj notranji minister zvezne dežele Spodnja Saška, zjutraj izročil potrdilo o njegovem imenovanju. Slovesnosti se je udeležil tudi kancler Olaf Scholz.

Na slovesnosti ob imenovanju je Steinmeier dejal, da je ruski napad na Ukrajino uničil evropski varnostni red. Pistoriusu je zaželel srečo in dejal, da prevzema položaj v najnevarnejšem obdobju v Nemčiji v zadnjem času, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Za vse prihajajoče izzive in potrebne reforme so zdaj potrebni hladna glava, močni živci, moč pri vodenju, jasna komunikacija in politične izkušnje," je dejal.

Prvič po desetih letih ministrstvo vodi moški

Prvič po skoraj desetih letih nemško obrambno ministrstvo vodi moški. Pistoriusa je za novega obrambnega ministra imenoval kancler Scholz v torek, dan po odstopu Christine Lambrecht. Njeni predhodnici sta bili Annegret Kramp-Karrenbauer in Ursula von der Leyen.

Pistorius se bo že danes srečal z ameriškim obrambnim ministrom Austinom Lloydom, v petek pa se bo v Ramsteinu udeležil srečanja kontaktne skupine za pomoč Ukrajini, na katerem naj bi zahodne zaveznice govorile tudi o dobavi nemških bojnih tankov leopard 2 Kijevu. Nemčija, kjer te tanke izdelujejo, ima pri tem ključno vlogo, saj mora vlada v Berlinu odobriti vsak izvoz omenjenih tankov, tudi iz drugih držav, poroča nemška tiskovna agencija dpa.