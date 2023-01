Scholz prepričan, da se bo Nemčija izognila recesiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški kancler Olaf Scholz je prepričan, da Nemčija kljub posledicam energetske krize letos ne bo zdrsnila v recesijo. "Popolnoma prepričan sem, da se to ne bo zgodilo," je dejal v intervjuju za Bloomberg. Še oktobra lani je nemška vlada za letos napovedala 0,4-odstotno krčenje gospodarstva.

Številni analitiki so Nemčiji zaradi posledic energetske krize kot posledice ruske agresije na Ukrajino, rekordne inflacije in težav v dobavnih verigah za letos napovedali recesijo. Scholz je prepričan, da je vlada storila dovolj, da se to ne bo zgodilo. Pri tem je izpostavil hitro vzpostavitev plavajočih plinskih terminalov.

Uporaba utekočinjenega zemeljskega plina je namreč eden od načinov, s katerimi želi Nemčija nadomestiti ruski plin in v ta namen pospešeno gradi lastno infrastrukturo. Za upravljanje plavajočih terminalov je vlada ta teden ustanovila tudi posebno podjetje.

Lani je nemško gospodarstvo doseglo 1,9-odstotno rast, potem ko je bila ta leta 2021 2,6-odstotna.

Da se je Nemčija za zdaj izognila najslabšemu možnemu scenariju gospodarskega zloma po prekinitvi dobav ruskih energentov, je v začetku meseca ocenil že nemški gospodarski minister Robert Habeck.