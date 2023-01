Zelenski: Nisem prepričan, da je Putin še živ

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med spletnim nagovorom na letnem zasedanju Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski dejal, da ni "povsem prepričan", da je ruski diktator Vladimir Putin še vedno živ in sprejema odločitve v Rusiji, poroča The Kyiv Independent.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na zasedanju Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu med drugim spregovoril tudi o ruskem predsedniku Vladimirju Putinu.

"Nisem prepričan, da je predsednik Rusije, ki se včasih pojavlja na televiziji, res on. Nisem popolnoma prepričan, da je živ in da sprejema odločitve v Rusiji," je dejal in dodal: "Ne razumem povsem, kako lahko evropskim voditeljem obljubite eno stvar, naslednji dan pa začnete popolno invazijo na državo. Enostavno ne razumem, s kom imamo opravka. Ne razumem povsem, s kom bi se morali pogajati," je dodal Zelenski.