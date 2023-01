Nato: Dobava tankov ni čudežna rešitev za Ukrajino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ni posebnega oborožitvenega sistema, ki bi lahko bil čudežna rešitev za Ukrajino. Ravnovesje vseh sistemov je nujno," je dejal Cavoli, a ob tem vseeno poudaril, da je sodobna zahodna tehnologija na bojišču v Ukrajini vsekakor boljša od ruske, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Predsednik Natovega vojaškega odbora admiral Rob Bauer je medtem poudaril, da bi bili tanki leopard 2 za Ukrajino pomembni zlasti pri dohitevanju sovražnika in ponovnemu zavzetju okupiranega ukrajinskega ozemlja. "Rusi se borijo s tanki, zato tudi Ukrajinci potrebujejo tanke," je pojasnil.

Rusija spomladi verjetno načrtuje novo ofenzivo

Opozoril je tudi, da Rusija spomladi verjetno načrtuje novo ofenzivo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. "Na to se morajo Ukrajinci pripraviti," je še dodal.

Na srečanju najvišjega vojaškega organa Nata so sicer obravnavali tudi krepitev vzhodnega krila zavezništva in vojaške razmere v Ukrajini. Srečanja so se udeležili načelniki generalštabov držav članic.

Že v petek pa bo v letalskem oporišču Ramstein v Nemčiji potekalo tretje srečanje kontaktne skupine za pomoč Ukrajini. Kijev tu od zaveznic pričakuje odločno podporo v obliki težkega orožja, kar je generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg tudi obljubil.

Največ pozornosti bo najverjetneje posvečeno ravno dobavi tankov leopard. Nemčija ima pri tem ključno vlogo, saj mora odobriti vsak izvoz omenjenih tankov, tudi iz drugih držav. Po poročanju nemških medijev je kancler Olaf Scholz pripravljen dovoliti dobavo bojnih tankov leopard 2 Ukrajini, a pod pogojem, da ZDA dajo na voljo svoje tanke abrams.