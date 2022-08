Obiskovalci plaže Bang Saen so 18. avgusta v tajski provinci Čonburi, približno 100 km vzhodno od Bangkoka, naleteli na "golo truplo".

Kot je povedal predstavnik policije okrožja Bang Saen, so bile reševalne ekipe obveščene, da so bili ljudje na plaži šokirani, ko so videli mlado žensko, ki je bila gola in nezavestna.

Videti je bilo, kot da na plaži leži majhna, lepa ženska z razgaljeno zadnjico

Videti je bilo, kot da na obali leži mrtva ženska, ki ima kratko majico poveznjeno čez glavo. Na kraj sta bila napotena reševalna služba in policija, ki je pričakovala, da bo tam našla truplo. A namesto tega so naleteli na seks lutko, najverjetneje gre za japonski model "AV Idol", ki stane okrog 555 evrov, poroča Daily Mail.

Policija domneva, da je golo lutko na plažo zaneslo po reki, potem pa jo je morje naplavilo na obalo. Policisti so lutko, ki ji je manjkala glava, prepeljali na lokalno policijsko postajo, v primeru, da bi jo želel lastnik dobiti nazaj.