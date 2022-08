Izginjajo milijoni: tako se je ob Italiji potopila luksuzna ladja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V večernih urah preteklega petka je iz marine Crotone na jugu Italije prihajal klic na pomoč, in sicer z luksuzne jahte le nekaj kilometrov od obale. Jahta se je očitno potapljala.

Nei giorni scorsi, la #GuardiaCostiera di #Crotone ha coordinato operazioni di salvataggio di passeggeri ed equipaggio di uno yacht di 40m, affondato a 9 miglia al largo di #CatanzaroMarina.

Avviata inchiesta amministrativa per individuarne le cause. #SAR #AlServizioDegliAltri pic.twitter.com/kezuiivqsM — Guardia Costiera (@guardiacostiera) August 22, 2022

Na klic na pomoč 40-metrske jahte z imenom Moja saga sta se odzvali dve reševalni ladji, poroča specializirani medij Superyachttimes. Vse potnike so hitro rešili s potapljajoče se jahte, plovilo pa so začeli reševati šele naslednji dan. V soboto je jahto, ki je še komaj bila nad gladino, vlačilec začel vleči v luko.

Vendar ne samo da je voda prehitro vdirala v plovilo, med reševanjem so se poslabšale tudi vremenske razmere. Moja saga je zato dočakala svoj konec na dnu morja le nekaj kilometrov od varnega zavetja pristanišča.

Italijanske oblasti so že sporočile, da bodo sprožile preiskavo in ugotovile, kaj je potopilo 15 let staro jahto.