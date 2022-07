Elon Musk tarča posmeha: "Sleci majico, videti si kot kuhan piščanec"

Britanski tabloid Daily Mail je fotografije Muska v kopalkah naslovil "Pobeljeni moški". Uporabniki družbenih omrežij pa so bili veliko bolj domiselni pri norčevanju iz bogataša, ki je pred kratkim razkril, da ima deset otrok z različnimi ženskami in je v tožbi s Twitterjem, potem ko je odstopil od 44 milijonov dolarjev vrednega prevzema platforme.

Zaradi njegove izjemno blede polti so začeli objavljati fotografije snežakov in primerjave z duhom Casperjem. Primerjajo ga tudi s kuhanim piščancem, mu priporočajo, da se namaže s sončno kremo z visokim zaščitnim faktorjem, mu govorijo, naj si pogosteje sleče majico, in podobno.

Here’s Elon Musk on his luxury yacht in Mykonos. Best caption wins. (Credit: ThePhotOne/BACKGRID) pic.twitter.com/krtzNxpSbd

Na komentarje se je odzval tudi Musk, ki je na svojem profilu na Twitterju zapisal: "Prekleto. Mogoče bi res moral pogosteje sleči majico. Mimogrede, sem že nazaj v tovarni."

Haha damn, maybe I should take off my shirt more often … free the nip!!

(already back in the factory btw)