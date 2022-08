Beyonce je že četrtič prišla na dopust na Hrvaško

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je konec julija izdala nov album, na katerega so njeni oboževalci čakali kar šest let, se je popzvezdnica Beyonce odpravila na dopust na Hrvaško. V ponedeljek so jo namreč paparaci ujeli na krovu velike jahte, zasidrane blizu Cavtata, ob njej je v avgustovskem soncu užival tudi njen mož, raper Jay-Z.

Zvezdniški par naj bi na počitnice prišel skupaj s svojimi tremi otroki in več prijatelji. Kot kaže, je Hrvaška njuna priljubljena destinacija, prvič sta tja pripotovala leta 2009, ko sta med drugim obiskala otok Hvar, nato sta se vrnila še v letih 2011 in 2020 – ob zadnjem obisku je Beyonce svoj rojstni dan, ki ga ima v začetku septembra, praznovala na Vrniku, otočku pri Korčuli.

Beyonce in Jay-Z tokrat na Jadranu dopustujeta na superjahti Faith, razkošnem, 96,5 metra dolgem plovilu, ki lahko sprejme do 12 gostov.

Superjahta je v lasti kanadskega milijarderja Lawrencea Strolla, ki je leta 2017 zanjo odštel 20 milijonov ameriških dolarjev, letni stroški njenega vzdrževanja in obratovanja pa so med 15 in 20 milijoni dolarjev, piše spletni portal Yacht Bible.

Cena najema: 1,3 milijona evrov na teden

Superjahto je mogoče najeti, po navedbah ponudnikov čarterjev je cena tedenskega najema okoli 1,3 milijona evrov.

