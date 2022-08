Priljubljeni pevec med nastopom padel z odra #video

Legendarnemu hrvaškemu pevcu Alenu Vitasoviću se je pripetila nesreča. Na sobotnem koncertu v Barbanu v Istri je med nastopom padel z odra. S pomočjo dveh prijaznih ljudi se je znova postavil na noge in na srečo jo je odnesel brez poškodb. "Nisem pil, bil sem popolnoma trezen. Vstal sem s stola in kolena so mi popustila zaradi bolezni," je pojasnil 54-letni pevec in utišal govorice, da naj bi padel zaradi vinjenosti.