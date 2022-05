Priljubljeni pevec na prazniku refoška opit obležal na odru #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pretekli konec tedna so v Marezigah v slovenski Istri zaznamovali enega najpomembnejših praznikov v tistih krajih, praznik refoška. Bogat vinsko-kulinarični program je bil začinjen z večerno zabavo ob glasbi, za katero je v petek, prvi dan prireditve, poskrbel priljubljeni dalmatinski pevec Mladen Grdović.

Njegov nastop pa se je končal neslavno. Po spletu so namreč zakrožili posnetki, na katerih je videti, kako se Grdović vidno opit opoteka po odru in nato pade po tleh. Občinstvo je ob tem začelo negodovati, Grdović pa je, ležeč na tleh, zgrabil mikrofon in dejal: "Pojem še naprej."

Nato je res začel peti, a so na oder prišli redarji in ga odnesli.

Poglejte:

Pozneje je Grdovićev prijatelj za časopis Jutarnji list izjavil, da je pevec "zelo čustven" in da še vedno žaluje za bratom, ki je lani umrl za rakom. Ob tem hrvaški mediji dodajajo, da je dobro znano tudi to, da je imel pevec v preteklosti težave z alkoholizmom, ki se jih, kot kaže, še ni otresel.