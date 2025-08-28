Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Četrtek,
28. 8. 2025,
17.56

Osveženo pred

56 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,28

Natisni članek

Natisni članek
običaji streljanje tragedija Turčija poroka

Četrtek, 28. 8. 2025, 17.56

56 minut

Najsrečnejši dan se je končal tragično: zaradi nenavadnega običaja umrl ženin

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,28
Tragična poroka Turčija | Beyzanur Beyazit in Ali Karac | Foto X/@TrueCrimeUpdat

Beyzanur Beyazit in Ali Karac

Foto: X/@TrueCrimeUpdat

V Turčiji je bil 23-letni ženin Ali Karac ubit med slavnostnim streljanjem na lastni poroki. Domnevno ga je ustrelila svakinja.

Hudo ranjenega Karaca so odpeljali v državno bolnišnico, kjer je zaradi poškodb umrl. Policija je pridržala 47-letno žensko, ženinovo svakinjo. Na njenem vrtu so našli dve neregistrirani pištoli. Tožilstvo je začelo preiskavo incidenta.

Šlo naj bi za star običaj 

Slavnostno streljanje je pogosto na porokah v črnomorski regiji severne Turčije, poroča Daily Mail.

Prejšnji teden je bil v streljanju na slavju tik pred poroko v severovzhodni provinci Trabzon ubit še en moški, dva pa sta bila ranjena. Poroka je bila odpovedana, dve osebi, od katerih je bil en policist, pa sta bili pridržani.

Leta 2018 je na turški poroki umrl zdravnik. Preverjal je pištolo, s katero naj bi streljali na poroki, pri tem pa se po nesreči ustrelil v glavo. 

Zdravnica
Novice Tragedija objokane zdravnice ganila mnoge Slovence: kaj je v ozadju te zgodbe?
Sveča
Novice Tragedija na počitnicah: v prometni nesreči umrla celotna družina
prometna nesreča Štajerska
Avtomoto Je bilo pet umrlih Ukrajink nepripetih? Štajerska tragedija odpira nova vprašanja.
običaji streljanje tragedija Turčija poroka
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.