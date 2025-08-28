Najsrečnejši dan se je končal tragično: zaradi nenavadnega običaja umrl ženin

V Turčiji je bil 23-letni ženin Ali Karac ubit med slavnostnim streljanjem na lastni poroki. Domnevno ga je ustrelila svakinja.

Hudo ranjenega Karaca so odpeljali v državno bolnišnico, kjer je zaradi poškodb umrl. Policija je pridržala 47-letno žensko, ženinovo svakinjo. Na njenem vrtu so našli dve neregistrirani pištoli. Tožilstvo je začelo preiskavo incidenta.

A 23-year-old groom has been shot & killed on his own wedding day in northern Turkey after being struck by celebratory gunfire, allegedly fired by his sister-in-law.



Ali Karaca & his new wife, Beyzanur Beyazıt, were being escorted home after their ceremony when a gunshot fatally… pic.twitter.com/cbVEY7qkV7 — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) August 27, 2025

Šlo naj bi za star običaj

Slavnostno streljanje je pogosto na porokah v črnomorski regiji severne Turčije, poroča Daily Mail.

Prejšnji teden je bil v streljanju na slavju tik pred poroko v severovzhodni provinci Trabzon ubit še en moški, dva pa sta bila ranjena. Poroka je bila odpovedana, dve osebi, od katerih je bil en policist, pa sta bili pridržani.

Leta 2018 je na turški poroki umrl zdravnik. Preverjal je pištolo, s katero naj bi streljali na poroki, pri tem pa se po nesreči ustrelil v glavo.