Vozniški izpit je kljub zasoljenim cenam in dolgim čakalnim vrstam za glavno izpitno vožnjo med mladimi v Sloveniji še vedno zelo zaželen, kažejo podatki agencije za varnost prometa. V letu 2023 je namreč 64 odstotkov kandidatov, ki so opravili izpit za B-kategorijo, bilo starih med 18 in 20 let. Ob tem na agenciji dodajajo, da kljub vse višjim cenam ne beležijo upada števila vozniških izpitov.

Vozniški izpit v Sloveniji še vedno velja za zelo dragocen dokument, a je pot do njega vse dražja in dolgotrajnejša. Cena ure vožnje v Sloveniji se giblje od 33 do 42 evrov, opraviti jih je treba najmanj dvajset, teoretični del, tako imenovani CPP, stane okoli sto evrov, prijava nanj pa znaša 42 evrov. V dveh letih so se ure vožnje podražile za skoraj 20 odstotkov.

Za vozniški izpit je treba odšteti najmanj 1.400 evrov

K uram vožnje je treba prišteti še tečaj in izpit prve pomoči, ki skupaj staneta 99 evrov, zdravniški izpit, katerega cena se giblje od 40 do 70 evrov, prijavo na izpitno vožnjo na upravni enoti, ki stane 37,50 evra, ter izdajo vozniškega dovoljenja, ki stane 25 evrov. Temu sledi še varna vožnja, ki jo morajo vozniki začetniki opraviti do 21. leta starosti, zanjo pa je bilo v tem letu treba odšteti okoli 150 evrov.

Glede na zgornje podatke mora torej kandidat za vozniško dovoljenje odšteti najmanj 1.400 evrov, toliko, kolikor znaša povprečna neto plača v Sloveniji. Seveda pa cena variira glede na število prevoženih ur, število polaganj teoretičnega in praktičnega dela vožnje, predvsem pa cene ure vožnje, zato je končna cena v nemalo primerih še veliko večja.

Za vozniško dovoljenje je treba odšteti najmanj 1.400 evrov. Foto: STA ,

Cene ure vožnje avtošole določajo same

Cene ure vožnje se razlikujejo od avtošole do avtošole. Trenutni podatki, ki jih najdemo na spletnih straneh posameznih avtošol, kažejo, da se cene ure vožnje v Ljubljani gibajo od 38 do 42 evrov, v Mariboru od 33 do 39 evrov, v Kopru od 34 do 42 evrov, v Kranju od 38 do 42 evrov, v Novem mestu pa od 33 do 37 evrov.

Pomembno je poudariti, da vsako podjetje, ki ima avtošolo, sicer izračuna lastno ceno glede na vse stroške, ki nastanejo pri poslovanju, zato med šolami vožnje obstajajo razlike v stroških, ki jih imajo v zvezi s poslovanjem. Nekatere šole vožnje imajo na primer prostore v najemu, druge v lasti, stroški najemnin so različni glede na lokacijo, glede na vrsto vozil pa so različni tudi stroški nakupa in vzdrževanja vozil, ki jih posamezna šola vožnje uporablja za usposabljanje. Vse to se odraža tudi v razliki pri cenah, je pojasnil predsednik Združenja šol vožnje Slovenije Martin Miklavc.

Na glavno vožnjo se čaka tudi do petdeset dni

Poleg cene kandidatom, kot smo že pisali, dodaten stres povzročajo dolge čakalne vrste na glavno izpitno vožnjo. V Ljubljani je nanjo treba čakati 50 dni, v Kranju 45 dni, v Mariboru 40 dni, v Celju, Novem mestu in Murski Soboti 30 dni, v Novi Gorici 25 dni, v Kopru in Postojni 18 dni, v Slovenj Gradcu 17 dni, v Velenju 16 dni in v Krškem 15 dni, so pojasnili na agenciji za varnost prometa.

Ob tem so sicer poudarili, da se skoraj na vsaki od zgoraj naštetih lokacij kakšen termin najde tudi prej, predvsem pa, da čakalna doba pomeni najbližji termin, ko so kandidatu v istem dnevu na razpolago izpitni termini v vseh mogočih urah izvajanja vozniških izpitov.

Kljub preprekam zanimanje ne upada

Kljub zgoraj opisanim preprekam zanimanje za opravljanje vozniškega izpita med državljani Slovenije, predvsem mladimi, ne upada, povedo na agenciji za varnost prometa.

Iz evidence o vozniških izpitih je namreč razvidno, da je v letu 2023 vozniški izpit B-kategorije opravilo največ, okrog 64 odstotkov kandidatov starih med 18 in 20 let, 22 odstotkov kandidatov starih med 21 in 30 let in 14 odstotkov kandidatov starejših od 30 let. Vse skupaj je vozniški izpit letos, po do zdaj znanih podatkih, v Sloveniji opravilo 21.623 oseb.