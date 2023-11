To so prometni prekrški, zaradi katerih lahko ostanete brez vozniškega izpita

Oglasno sporočilo

V Sloveniji je uveden sistem kazenskih točk z namenom zagotavljanja večje prometne varnosti in zmanjšanja prometnih prekrškov. V hitro spreminjajočem se okolju cestnega prometa pa je prekršek zelo enostavno storiti. Morda gre za nezavedno prekoračitev hitrosti, spregledan prometni znak ali nepravilno prehitevanje. Za vse to in še več drugih primerov vas lahko tudi kaznujejo.

Foto: 12MEDIA D.O.O.

Kazenske točke in odvzem vozniškega dovoljenja

Kazenske točke se predpišejo, če vas zalotijo pri prometnem prekršku. Vsak prekršek se vrednoti z določenim številom kazenskih točk, odvisno od resnosti in potencialne nevarnosti, ki jo predstavlja za druge udeležence v prometu.

Ko voznik v obdobju dveh let z enim ali več prekrški zbere ali preseže 18 kazenskih točk, mu odvzamejo vozniško dovoljenje. Za tiste, ki so šele začeli voziti (vozniki začetniki), je ta meja postavljena pri sedmih kazenskih točkah. Če voznik naredi prekršek, ki vodi do odvzema vozniškega dovoljenja, organ, pristojen za prekrške, sodišču predlaga začasni odvzem (dokler ne pride na vrsto za ugotavljanje trajnega odvzema izpita). Ta nelagoden položaj vam lahko pomaga rešiti Pravnik na dlani. Izkušeni pravni svetovalci vedo, kakšni so postopki pridobitve odvzetega izpita, predvsem pa vedo, kako mora biti predlog za vrnitev začasno (ali trajno) odvzetega izpita prepričljivo sestavljen.

Prehitra vožnja

Kazni za prehitro vožnjo so v Sloveniji zelo pogoste. Odvisno od tega, za koliko je bila dovoljena hitrost prekoračena in kje je bila prekoračitev storjena, lahko voznik prejme različno število kazenskih točk. V splošnem velja, da so kazni za prekoračitev hitrosti iz naselij dražje. Kazenskim točkam se sorazmerno dodeli tudi denarna globa. S pogosto kršitvijo zakona v naselju ali na območju omejene hitrosti pa si lahko hitro naberete dovolj točk za odvzem vozniškega izpita.

Veste, da ima Pravnik na dlani več kot 90-odstotno uspešnost pri povrnitvi izgubljenih vozniških izpitov? Naj pomaga tudi vam, zato pokličite 01 280 8000.

Vožnja pod vplivom alkohola in drog

Prav tako izredno pogost razlog za kazni je vožnja pod vplivom alkohola. Vsaka vožnja pod vplivom alkohola ali prepovedanih substanc je ne le nezakonita, ampak tudi izjemno nevarna. Tragično je, da je to tudi glavni razlog za mnogo smrtnih žrtev na cestah. Pomembno je poudariti, da je vožnja pod vplivom alkoholom nezakonita tudi za kolesarje, ki jih včasih spregledamo.

V skladu z zakonodajo, ki velja za običajne voznike kategorije B, je dovoljena meja alkohola v krvi največ 0,24 miligrama na liter izdihanega zraka oziroma 0,5 grama alkohola na kilogram krvi (0,5 ‰ alkohola).

V primeru prekoračitve sledi najmanj 300 evrov kazni in štiri kazenske točke. Če ste imeli nekaj kazenskih točk že od prej, se te seveda seštejejo. Ko seštevek doseže ali preseže 18 kazenskih točk, sledi odvzem izpita zaradi alkohola. Maksimalna kazen zaradi vožnje pod vplivom alkohola se izvede, če voznik prekorači 0,52 miligrama na liter ali 1,1 grama na kilogram. V tem primeru sledijo finančna kazen 1.200 evrov in 18 kazenskih točk, odvzem vozniškega dovoljenja ter tudi pridržanje na policijski postaji.

Foto: 12MEDIA D.O.O.

Uporaba mobilnega telefona med vožnjo

Uporaba mobilnega telefona brez prostoročne naprave je slaba razvada, ki med vožnjo razprši voznikovo pozornost in poveča možnost nesreče. Da bi zreducirali uporabo mobilnih telefonov med vožnjo, se je prometna zakonodaja spremenila in povečali so kazni. Če vas policist zaloti pri telefoniranju med vožnjo, vas bo oglobil z 250 evri in tremi kazenskimi točkami.

Neuporaba varnostnega pasu

Voznik in vsi potniki v vozilu morajo med vožnjo uporabljati varnostni pas. Čeprav je večina voznikov discipliniranih pri uporabi varnostnega pasu, je še vedno veliko tistih, ki ga zanemarjajo, zlasti na krajših razdaljah, kot so obiski trgovine. Vedno se pripnite, ne glede na destinacijo. V nasprotnem primeru vas lahko doleti kazen 120 evrov, ki pa je majhna v primerjavi s posledicami nesreče.

Začasna in trajna izguba vozniškega dovoljenja še ne pomeni konec sveta, če se odzovete hitro in zanesljivo. Pri povrnitvi izpita vam naj pomaga Pravnik na dlani , ki vam bo svetoval in za vas pripravil dokument. Ne odlašajte, da ne zamudite rokov! Pokličite 01 280 8000, dosegljivi smo vsak delovnik med 8. in 20. uro.

Kateri so še drugi prekrški?

Napačno parkiranje

Parkiranje na mestih, kjer je to prepovedano, zlasti na prehodih za pešce ali kolesarskih stezah, lahko ovira druge udeležence v prometu. Kazen, ki jo lahko dobite, znaša 80 evrov, če pa parkirate na mestih za invalide, ta znaša 200 evrov.

Napačno prehitevanje

Nevarno ali nepravilno prehitevanje, zlasti na nepreglednih delih ceste ali prehitevanje kolone vozil, je prekršek, ki je lahko zelo nevaren. Za nepravilno prehitevanje kolesarja lahko prejmete kazen 80 evrov, prehitevanje v predoru, prehitevanje "v škarje" ali na ovinku pa vas stane 700 evrov in devet kazenskih točk.

Neupoštevanje svetlobne prometne signalizacije

Kazen za vožnjo čez rumeno luč vas bo stala med 120 in 200 evri, vožnja čez rdečo luč pa se kaznuje z globo 300 evrov in petimi kazenskimi točkami.

Neupoštevanje varnostne razdalje

Z globo 200 evrov se kaznuje voznik motornega vozila, ki vozi za drugim vozilom po istem prometnem pasu in ne vozi za njim na razdalji, ki ni manjša od razdalje, ki jo pri hitrosti, s kakršno vozi, prevozi v dveh sekundah.

Pobeg s kraja nesreče

Voznik, ki pobegne s kraja prometne nesreče, bo za svoje dejanje dobil 1.200 evrov kazni. Poleg denarne kazni prejme tudi 18 kazenskih točk in tako tudi odvzem izpita.

Vožnja v nasprotno smer na avtocesti se kaznuje s 1.200 evri in 18 kazenskimi točkami.

se kaznuje s 1.200 evri in 18 kazenskimi točkami. Napačna vožnja skozi krožišče se kaznuje z 80 evri.

Naročnik oglasnega sporočila je 12Media, d. o. o.