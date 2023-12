Ob izgubi izpita brez skrbi, to rešimo mi!

Oglasno sporočilo

Foto: 12MEDIA D.O.O.

Kazenske točke in odvzem izpita

Kazenske točke se predpišejo v primeru, ko ste zaloteni pri prometnem prekršku. Vsak prekršek je vrednoten z določenim številom kazenskih točk, odvisno od resnosti in potencialne nevarnosti, ki jo predstavlja za druge udeležence v prometu. Ko voznik v obdobju dveh let z enim ali več prekrški zbere ali preseže 18 kazenskih točk, mu je vozniško dovoljenje odvzeto. Za tiste, ki so šele začeli z vožnjo (vozniki začetniki), je ta meja postavljena pri sedmih kazenskih točkah. Če voznik naredi prekršek, ki vodi do odvzema vozniškega dovoljenja, organ, pristojen za prekrške, sodišču predlaga začasni odvzem (dokler ne pride na vrsto za ugotavljanje trajnega odvzema izpita).

Veste, da je Pravnik na dlani več kot 95-odstotno uspešen pri povrnitvi izgubljenih vozniških izpitov? Naj pomaga tudi vam, zato pokličite 01 280 8000.

Prometni prekrški, ki vas lahko stanejo vozniškega izpita

Izguba vozniškega izpita se najpogosteje zgodi zaradi vožnje pod vplivom alkohola ali prepovedanih substanc, kar je ne samo nezakonito, temveč tudi izjemno nevarno na cestah. Pomembno je poudariti, da je vožnja pod alkoholom nezakonita tudi za kolesarje, ki jih včasih spregledamo. V skladu z zakonodajo, ki velja za običajne voznike kategorije B, je dovoljena meja alkohola v krvi največ 0,24 miligrama na liter izdihanega zraka oziroma 0,5 grama alkohola na kilogram krvi (0,5 promila alkohola). V primeru prekoračitve sledi najmanj 300 evrov kazni in štiri kazenske točke. Takojšni odvzem izpita zaradi vožnje pod vplivom alkohola se izvede v primeru, ko voznik prekorači 0,52 miligrama na liter izdihanega zraka ali 1,1 grama alkohola na kilogram krvi. V tem primeru sledi finančna kazen 1200 evrov in 18 kazenskih točk, odvzem vozniškega dovoljenja ter tudi pridržanje na policijski postaji.

Prekrški, ki vas lahko privedejo do 18 kazenskih točk, ki pomenijo odvzem izpita, so tudi prehitra vožnja, povzročitev prometne nesreč, nepravilno prehitevanje, neupoštevanje svetlobne prometne signalizacije in (pre)pogosta uporaba mobilnega telefona. Vozniško dovoljenje pa vam bo takoj odvzeto pri vožnji v nasprotno smer na avtocesti in ob pobegu s kraja nesreče. Prav tako tudi, če odklonite preizkus s sredstvi ali napravami za ugotavljanje alkohola.

Foto: 12MEDIA D.O.O.

Odvzet izpit – obstaja rešitev!

Ko voznik stori prekršek, ki je privedel do začasnega odvzema vozniškega dovoljenja, prekrškovni organ predlaga sodišču, da se ta ukrep uvede. Nato sodišče izda sklep, v katerem voznika obvesti o začasnem odvzemu (dokler ne pridete na vrsto na sodišču, ki bo odločalo o tem, ali se vam vozniško dovoljenje tudi trajno odvzame). Vi imate nato 15 dni časa, da na sodišču vložite predlog za vrnitev začasno odvzetega dovoljenja. V tem trenutku se je nadvse smiselno posvetovati z izkušenim pravnim svetovalcem Pravnika na dlani, ki ve, kakšni so postopki in kakšne so rešitve. V predlogu je treba jasno obrazložiti razloge, ki upravičujejo zahtevo za vrnitev, prav tako je treba priložiti zdravniško potrdilo, ki potrjuje, da je bil opravljen kontrolni zdravstveni pregled.

Predlog za vrnitev odvzetega izpita prepustite izkušenemu pravniku. Tako si zagotovite vrnitev vozniškega dovoljenja brez sivih las. Hitro in učinkovito to uredi Pravnik na dlani – pravno svetovanje!



Pokličite 01 280 8000 in rešite vaš problem še danes!

Ko sodišče sprejme odločitev glede vašega primera (ali vam bo trajno odvzelo vozniško dovoljenje ali ne), izda odločbo. Če je prekršek resen, lahko z odločbo določi, da vaše vozniško dovoljenje ni več veljavno. Ko odločba postane pravnomočna, imate na voljo 15 dni, da sodišču predložite Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. V tej zahtevi sodišču predlagate, da prekinitve vozniškega dovoljenja ne izvede takoj, ampak vam namesto tega naloži rehabilitacijske ukrepe in določi preizkusno dobo, v kateri boste lahko dokazali, da odvzem vozniškega dovoljenja ni potreben. Tudi na tem mestu vam polagamo na srce, da najdete pravno pomoč, ki vam bo zmanjšala skrbi in olajšala delo.

Naročnik oglasnega sporočila je 12MEDIA D.O.O.