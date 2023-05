Na Otoku rojen prvi otrok z DNK treh staršev

Prvi otrok na svetu, ki je bil spočet z novo tehniko oploditve z genskim materialom treh staršev, se je rodil materi iz Jordanije. Deček ima DNK matere in očeta ter majhen delež genetske kode darovalke.

Znanstveniki so z novo metodo poskrbeli, da deček od matere ni podedoval genov za motnjo, imenovano Leighov sindrom. Ta je usoden za vse, ki se rodijo z njim.

Po mnenju strokovnjakov rojstvo otroka treh staršev odpira novo obdobje v medicini za pomoč družinam z redkimi genetsko pogojenimi obolenji. Hkrati opozarjajo, da je potreben strog nadzor nad novo in hkrati sporno tehniko, ki so jo poimenovali mitohondrijska donacija, je poročal BBC.

Znanstveniki so že v preteklosti "ustvarjali" otroke z DNK treh ljudi. Tovrstni preboj se je začel v 90. letih preteklega stoletja, vendar gre pri tokratnem rojstvu za novo metodo.

Mitohondriji so membranske strukture, v katerih poteka celično dihanje, in so v celicah glavni vir energije. Imajo svoj DNK, ki ne vpliva na lastnosti, kot je videz. Okvarjeni mitohondriji, ki jih otrok lahko podeduje samo po materi, lahko povzročijo okvare možganov, atrofijo mišic, odpoved srca in slepoto.

Pri najnovejši metodi znanstveniki iz jajčeca matere odvzamejo vse vitalne dele DNK, iz jajčeca darovalke pa mitohondrije. Iz tega ustvarijo zdravo jajčece, ki ga oplodijo z očetovo semensko tekočino. Spočeti otrok ima 0,1 odstotka DNK darovalke in vso genetsko kodo, kot je barva las in oči, matere in očeta.

Nekatere družine so zaradi dednih mitohondrijskih bolezni izgubile več otrok, nova tehnika z darovanjem mitohondrijev pa velja za njihovo edino možnost, da dobijo zdravega otroka, pojasnjuje Peter Thompson, glavni izvršni direktor britanskega urada za oploditev in embriologijo (HFEA).

Velika Britanije je leta 2017 postala prva država na svetu, ki dovoljuje terapijo MRT. Po podatkih HFEA se je v Veliki Britaniji na ta način doslej rodilo "manj kot pet otrok". Natančnih številk in informacij o otrocih v uradu ne navajajo, da bi preprečili morebitno identifikacijo družin.

"HFEA zagotavlja, da se darovanje mitohondrijev izvaja na varen in etičen način. Vse vloge za zdravljenje se ocenjujejo individualno na podlagi testov," je dejal Thompson. Ob tem je še poudaril, da je zdravljenje z darovanjem mitohondrijev še vedno v začetni fazi razvoja.