Na nizozemskih osebnih izkaznicah ne bo več navedbe spola

Nizozemska osebna izkaznica bo predvidoma čez štiri ali pet let brez oznake za spol njenega imetnika.

Foto: Wikimedia Commons

Čez štiri ali pet let na nizozemskih osebnih izkaznicah ne bo več podatka o spolu njenega imetnika. Nizozemska sicer ne bo prva država Evropske unije, kjer spola ne navajajo na osebnih dokumentih.

Nizozemska vlada meni, da se bodo s to odločitvijo približali posameznikom, ki nimajo jasne opredelitve, občutka ali pripadnosti do ženskega oziroma moškega spola, so pojasnili svojo odločitev.

Spremembo bodo uveljavili leta 2024 ali 2025, saj bodo tako stroški menjave najnižji. Takrat so namreč tako ali tako načrtovali oceno proizvodnje in podobe osebnih izkaznic, zaradi česar bodo posledice sočasnega izbrisa podatka o spolu majhne in omejene, je pojasnila nizozemska ministrica za emancipacijo Ingrid van Engelshoven.

Pred uveljavitvijo načrtovane novosti bo treba sprejeti še zakonske spremembe in ustrezna navodila za policijo, so še pojasnili predstavniki nizozemske vlade.

Olajšanje za nekatere

Nizozemske interesne skupine istospolnih, biseksualnih, transseksuaknih in interseksualnih so napovedane spremembe pričakovale že dlje časa in jih ocenjujejo kot odlično novico za vse, ki imajo težavo z navedbo spola na svojih osebnih dokumentih.

S tem se bodo ti posamezniki izognili, kot pravijo, nepotrebnim in indiskretnim vprašanjem, ki jih vsakodnevno prejemajo na okencih, v javnem prevozu in na mejnih prehodih.

Na potnih listih brez sprememb

Nizozemski potni listi bodo sicer še naprej imeli oznako spola, saj je to skladno z evropskimi smernicami, a bo nizozemska vlada proučila, ali bi tudi druge države želele odpraviti spolno opredelitev na osebnih dokumentih.

Nizozemska sicer ni prva država, kjer na osebnih izkaznicah ne bo oznake ženskega oziroma moškega spola. Tudi njihovi vzhodni sosedje Nemci imajo takšne osebne izkaznice že nekaj časa.

Oznaka X

Argentina, Avstralija, Indija, Kanada in Nepal omogočajo vnos spola X (namesto M za moške oziroma Ž za ženske) tako v svoje osebne izkaznice kot tudi v potne liste. Nekaj posameznikov na Nizozemskem si je pravico do vnosa oznake X za spol v svojih potnih list izborilo prek sodne bitke.

Lani je tudi belgijsko ustavno sodišče odločilo, da posamezniki, ki se ne počutijo niti kot ženske niti kot moški, morajo imeti možnost, da v svojih rojstnih in potnih listih spremenijo oznako spola v X, toda belgijski zvezni parlament še ni sprejel ustrezne zakonodaje, ki bi to dejansko omogočala.