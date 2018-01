Nizozemci Slovenijo v večini vidijo kot dokaj revno balkansko državo

Karmen Novak je Slovenka, ki že dobri dve leti živi na Nizozemskem, kamor jo je odpeljala ljubezen. Na severu ji je najbolj všeč urejenost javne uprave in zdravstva, obožuje njihovo obalo, ni pa navdušena nad vremenom in nizozemščino.

Najbolj uživa na nizozemskih peščenih obalah. Foto: Osebni arhiv

Karmen se je pred dvema letoma zaradi partnerja preselila v manjše nizozemsko mesto Apeldoorn sredi Nizozemske, za katerega pravi, da se po velikosti lahko primerja z Mariborom.

Karmen prihaja iz Kočevja, a je v Ljubljani živela približno 20 let, zadnja leta v samem središču. Ravno zato ji je bila selitev na obrobje majhnega mesta kar težka. V Ljubljani je delala v oglaševalski agenciji, pred tem pa v videoprodukciji. Ko je bila stara 25 let, je odprla prvo slovensko spletno trgovino Egolook za slovenske modne oblikovalce. Ta se žal ni obdržala, malo zaradi recesije, malo pa tudi zato, ker še ni imela dovolj izkušenj s spletno prodajo in poslovanjem nasploh, pravi. Kasneje je s pomočjo programa Smerokaz mladim predstavljala vpogled v različne poklice. Vedno je namreč menila, da lahko vsak spremeni poklic in da se da vsega naučiti, četudi nisi več tako mlad.

Že takoj, ko se je preselila, je opazila velike razlike med novo in domačo državo: veliko žensk zaradi višjega standarda dela samo polovični delovni čas, saj tam zelo cenijo čas, ki ga lahko preživiš z družino. Ravno zato tudi moški ob petkih velikokrat ostanejo doma.

"Kot zanimivost, večina trgovin v mestu se odpre šele v ponedeljek ob 12.uri, tako da imajo vsi malo daljši konec tedna. To me je prvič presenetilo, ko sem se odpravila v mesto po nakupih ob 10 in je bilo vse zaprto."

Karmen s partnerjem na najetem čolnu. "Tukaj je kar popularno najeti čoln za en dan in se voziti po jezerih in kanalih." Foto: Osebni arhiv

Nizozemci niso ravno gurmani

Trgovine so tudi ob nedeljah odprte drugače kot pri nas. Namesto zjutraj se odprejo šele ob 12. in so odprte do 18. ure. Tako je predvsem zato, ker imajo Nizozemci drugačne prehranjevalne navade, razlaga Karmen.

"Ob 12. je kosilo, ob 18. večerja, tukaj ni odstopanja (nasmeh, op. p.)! Za kosilo imajo ponavadi sendviče ali jajca, večerja je šele glavni topel obrok. Na začetku mi je bilo to zelo nenavadno in sem potrebovala nekaj časa, da sem se privadila. Zdaj se mi zdi ta sistem boljši."

Opazila je tudi, da niso ravno gurmani, raje skuhajo bolj na hitro, zato je tudi ponudba hrane v trgovinah prilagojena tej navadi. "Imajo možnost nakupa hrane, ki je že na pol pripravljena, razrezana itd." Sicer pa se ji njihova hrana ne zdi nič posebnega: "Vse je ocvrto ali brez okusa."

Ob 20. je čas za večerno kavo, rojstne dneve pa praznujejo sede v krogu. "V sobo postavijo toliko stolov, kolikor je ljudi, in na eni strani sedijo ženske, na drugi moški. Pijejo kavo in pojejo torto, potem si podajajo krožnik s prigrizki. Tak način je pogost pri starejših, pri mlajših pa je precej podoben, le da stole zamenjajo dve ali tri okrogle barske mize. Kar nekako uniformirano. In vedno isto, povsod."

Obala v mestu Scheveningen. Foto: Osebni arhiv

Banke ne zapletajo kot v Sloveniji

Zelo ji je všeč urejenost javnih zadev: uprava, zdravstveni sistem, možnost zaposlitve in pomoč novim podjetnikom z manjšanjem davkov v prvih letih. "Ko odpreš s. p., ti ni treba plačevati prispevkov, ki so ponavadi trn v peti mladim, ki začenjajo. No, s tem ti tudi ne teče delovna doba in zdravstveno zavarovanje si plačuješ sam. Nekako se mi zdi, da je podjetje lažje odpreti tukaj kot v Sloveniji."

Lažje je tudi pridobiti kreditno kartico za poslovanje, razlaga. "Tudi banke ne zapletajo tako kot v Sloveniji. Ko sem na primer potrebovala kreditno kartico za poslovanje, so mi jo dali brez težav, čeprav nisem imela nobenih rednih prihodkov. To vem, da se v Sloveniji ne bi zgodilo."

Prijaznejše so tudi poštne storitve, saj pakete dostavljajo tudi popoldne in zvečer, ko so ljudje dejansko doma. "Nekako se mi zdi, da je vse bolj dodelano za lažje življenje."

Nizozemska ima dolgo peščeno obalo in več čudovitih otokov na severu. Voda je prehladna za kopanje, se je pa na obali prijetno sprehajati ali si pripraviti piknik. Foto: Osebni arhiv

Foto: Osebni arhiv

Obale so krasne, dež in jezik pa malo manj

Še najbolj pa ji je tam všeč obala, razlaga.

Ljudje v večini ne vedo, da ima Nizozemska dolgo peščeno obalo in več čudovitih otokov na severu. Je sicer prehladna za kopanje, je pa odlična za dolge sprehode in piknike. Ljudje v večini obiskujejo samo Amsterdam, a Nizozemska ima nešteto malih, zelo prikupnih krajev. Vsepovsod so kanali in nešteto malih čolničkov.

Za zdaj se ji nista prikupila tamkajšnje deževno vreme in jezik. Opravila je dva tečaja nizozemščine, a ker se s partnerjem pogovarjata po angleško, se ne more pohvaliti, da že obvlada. "Ker delam od doma in sem večinoma sama, tudi ne vadim. Če bi hodila kam v službo, bi bilo lažje. To, da vsi govorijo angleško, tudi ne pomaga."

Na čolničku v Giethornu, ki veljajo za nizozemske Benetke. Foto: Osebni arhiv

Partner obožuje pražen krompir

Karmen iz Slovenije ohranja veliko stvari, predvsem jedi. Njen partner obožuje pražen krompir, brez katerega ne gre. "To je njegova najljubša jed." Iz Slovenije si rada uvozi tudi jedi iz otroštva, kot sta turistična pašteta in čokolešnik. "Za dneve, ko me daje nostalgija," pravi.

Zelo pogreša skupna družinska kosila, ko se ob nedeljah zbere celotna družina, saj takšnih druženj na Nizozemskem preprosto ni. "Zelo pogrešam prijatelje in družino. Tukaj v dveh letih še nisem navezala kakih pristnejših stikov. Ljudje so dokaj zaprti, prijazni, ampak nedostopni."

Na sejmu TEFAF v Maastrichtu. Obožuje namreč umetnost in tega je tam res veliko, pravi. "Ogromno je galerij in muzejev, sejmov itd." Foto: Osebni arhiv

Ljudje uživajo ob koncih tedna tako kot Slovenci

Vendar pa sta si Nizozemska in Slovenija kljub temu podobni v eni stvari: "Načeloma je življenjski slog precej podoben. Ljudje cenijo naravo in gredo ob koncih tedna radi kam na izlet."

Slovenijo nizozemskim znancem predstavlja kot zelo lepo, opisuje jim naravo in hrano.

Čeprav smo le tisoč kilometrov narazen, veliko Nizozemcev ne ve, kje je Slovenija. Veliko se jih sicer vozi na hrvaško morje, vendar se nihče ni spomnil, da bi se ustavil pri nas (nasmeh, op. p.). Slovenijo v večini vidijo kot dokaj revno balkansko državo. Tako kot verjetno vse, kar je južneje od Avstrije, kamor hodijo smučat.

Glede na to, da ima Karmenin partner na Nizozemskem podjetje, bosta tam ostala. "Veliko potujeva, tako da sva dovolj naokoli." Tudi v Sloveniji, ki jo obiščeta vsake tri mesece.