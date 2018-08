Do 200 evrov kazni, če osebno izkaznico pozabimo doma

Kubanske plesalce, ki so v petek nastopili v Bovcu in so jim novogoriški policisti izrekli globo, ker s seboj niso imeli dokumentov, je novogoriško sodišče oprostilo plačila kazni. Kazen za pozabljen identifikacijski dokument sicer za tujce in državljane Evropske unije lahko znaša med 500 in 1.200 evri, Slovenci pa bodo ob pozabljenem dokumentu odšteli do 200 evrov. A vendar osebnega dokumenta ni vedno treba imeti "pri sebi", v zakonu namreč obstaja nekaj izjem.

Zakon o tujcih določa od 500 do 1.200 evrov globe za tujca, ki ne poseduje veljavne potne listine oziroma dovoljenja za vstop v Republiko Slovenijo. Posameznik je torej kaznovan za nedovoljen vstop v državo, so sporočili iz policije.

"Identična višina globe je predpisana tudi v primeru, ko tak prekršek stori tujec, ki je državljan EU, njegov družinski član ali družinski član slovenskega državljana," je pojasnil Drago Menegalija, predstavnik policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete.

"Osebno izkaznico ali drug uradni identifikacijski dokument, na katerem so navedeni točni osebni podatki, na katerem fotografija izkazuje imetnikovo podobo in ki ni poškodovan oziroma obrabljen, mora imeti državljan vedno pri sebi, razen kadar bi bilo glede na okoliščine to nesmotrno, in ga na zahtevo uradne osebe, ki je po zakonu za to pooblaščena, dati na vpogled za preverjanje istovetnosti," je zapisno v zakonu o osebni izkaznici.

Če gre za "nesmotrne" okoliščine, dokumenta ni treba imeti pri sebi

Vendar v zakonu piše, da osebnega dokumenta ni treba imeti pri sebi, kadar bi bilo to glede na okoliščine nesmotrno. Pri policiji smo se pozanimali, kaj točno pomeni "nesmotrno glede na okoliščine".

Sporočili so, da je pojem nesmotrna uporaba nedoločen pravni pojem, ki se presoja od primera do primera glede na okoliščine primera. "Zato splošnega odgovora, ki bi veljal za vse primere, ni mogoče podati," pravi Menegalija.

Pri sebi imate lahko drug dokument

Pojasnil je, da osebi na primer osebne izkaznice ni treba imeti pri sebi, kadar ima s seboj drug dokument, s katerim izkazuje svojo identiteto.

Med uradne identifikacijske dokumente spadata tudi potni list in vozniško dovoljenje.

"Zaposleni v posameznem podjetju potrebujejo za vstop različne kartice, pri čemer imajo na kartici tudi fotografijo," je navedel kot primer in pojasnil, da je vedno treba izhajati iz tega, kaj nekdo počne, in da mora do tja priti.

"Nekdo, ki dela na gradbišču v delovni obleki, osebne izkaznice logično nima pri sebi," pravi.

"Ponavadi ima dokument shranjen v vozilu v bližini gradbišča ali pa v garderobni omari. Če policisti opravijo nadzor na gradbišču, ga dejansko in formalno nima 'pri sebi', je pa dokument dejansko hitro dosegljiv, kar predstavlja enega od primerov, ki so mišljeni s to zakonsko izjemo."

Foto: Bojan Puhek

Kaj pa, če gremo v hribe ali v vodo?

"Pri potovanju v hribe oseba potrebuje osebno izkaznico, saj posameznik lahko v vsakem primeru vstopa v neke pravne posle, kjer se mora izkazati z identifikacijskim dokumentom," razlaga Menegalija.

"Ne nazadnje je zakon o prijavi prebivališča posebej določil, da morajo ponudniki ob prijavi prenočišča uporabiti osebne izkaznice za vnos podatkov tudi v gorskih/planinskih kočah," je pojasnil.

Sogovornik pravi, da je logično, da v samem jezeru, morju oziroma ob plavanju nekdo pri sebi ne bo imel dokumenta, a ga vendarle potrebuje za odhod do omenjene plaže, okolja.

Tudi če se odpravljamo na zabavo k sosedu, osebne izkaznice ne potrebujemo, je še povedal.

Foto: STA

Kdaj lahko policist zahteva vaš dokument?

Osebno izkaznico potrebujemo za preverjanje istovetnosti, posameznik pa jo mora na zahtevo pooblaščene uradne osebe dati na vpogled za preverjanje. Spodaj je zapisan seznam pogojev za ugotavljanje identitete posameznika.

Policisti smejo ugotavljati identiteto osebe, ki:

– jo je treba privesti ali pridržati;

– vstopa v območje, kraj, prostor, objekt ali okoliš, na katerem je prepovedano ali omejeno gibanje, ali se tam nahaja;

– je na območju, v kraju ali objektu, v katerem se izvajajo ukrepi za iskanje ali izsleditev storilca kaznivega dejanja ali prekrška ali predmetov in sledi, ki so pomembni za kazenski postopek ali postopek o prekršku;

– z obnašanjem, ravnanjem ali zadrževanjem na določenem kraju ali ob določenem času vzbuja sum, da bo storila, izvršuje ali je storila kaznivo dejanje ali prekršek;

– je po opisu podobna iskani osebi;

– z obnašanjem, ravnanjem ali zadrževanjem na določenem kraju ali v določenem času vzbuja sum, da je otrok ali mladoletnik na begu od doma ali iz vzgojno-varstvene ustanove ali se je izgubil;

– je očitno nebogljena in je ugotavljanje identitete nujno za zagotovitev pomoči;

– bi lahko dala koristne podatke za opravljanje policijskih nalog.

Poleg navedenega zakona posredne ali neposredne pogoje za ugotavljanje identitete osebe določajo tudi drugi zakoni (npr. zakon o nadzoru državne meje, zakon o pravilih cestnega prometa).

Državljan Slovenije bo za prekršek odštel do 200 evrov

Kazen za državljana Slovenije, če pri sebi nima identifikacijskega dokumenta ali ga noče dati na vpogled uradni osebi, znaša med 50 in 200 evri. Globo bo plačala tudi oseba, ki osebne izkaznice v predpisanem roku ne izroči v uničenje pristojnemu organu za izdajo.

Identifikacijski dokument morajo imeti pri sebi samo osebe starejše od 18 let.

Med 125 in 400 evri globe bodo plačali posamezniki, ki že imajo veljavno osebno izkaznico, pa si pridobijo drugo ali če pogrešitve osebne izkaznice ne naznanijo pristojnemu organu v določenem roku in na predpisan način.

Oseba je na storitev prekrška lahko tudi opozorjena.

Foto: Thinkstock

Kopija osebnega dokumenta ne zadostuje

Zakon določa, da imajo posamezniki pri sebi uradni identifikacijski dokument, ne njegove fotokopije. "Bo pa policist na ta način v primerih, ko uradne listine ne boste imeli pri sebi, lažje ugotovil vašo identiteto," je še povedal Menegalija.

S policije so dodali, da tudi službene izkaznice in/ali študentske izkaznice policistom pomagajo pri lažji identifikaciji posamezne osebe. "Seveda pa potrebujete tudi osebni dokument," so še poudarili.