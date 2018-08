Sporne kazni Kubancem: občina kazni ne sme plačati, župan odpovedal dopust

Šestindvajsetim kubanskim plesalcem, ki so v petek zvečer nastopili na bovškem trgu, so policisti zaradi pozabljenih dokumentov naložili skupno 14 tisoč evrov kazni. Župan občine Bovec Valter Mlekuž je zadevo poskusil rešiti že v petek, danes pa nam je sporočil, da je odpovedal tudi dopust, da bo lahko pomagal Kubancem. Župan pravi, da kazni občina zaradi računskega sodišča ne more poravnati.

Pet policistov je plesalce na 49. Festivalu src (Festival dei Cuori) zaradi pozabljenih potnih listov zadržalo za več ur in jim naložili po 500 evrov kazni na osebo, skupaj torej 14 tisoč evrov kazni oziroma polovično vsoto za hitro plačilo. Postopek so policisti začeli okoli 15. ure. Ob 17.30 so organizatorji prinesli njihove dokumente, a plesalce so vseeno zadrževali še do 19.30.

Kazen so dobili, čeprav so organizatorji kmalu po pridržanju plesalcev prinesli njihove dokumente. Kot nam je pojasnil župan občine Bovec Valter Mlekuž, so bili plesalci potrti in po pretresljivem dogodku želeli domov. Odpovedali so celo svoj večerni nastop.

Čeprav so nastop odpovedali, so vseeno nastopili

Župan je že v petek naredil vse, kar je bilo v njegovi moči, da bi pomagal plesalcem. "Ko je vodja skupine videl, kako letam naokoli s telefoni, je prišel k meni in rekel, da bodo vseeno nastopili," je dejal župan.

"Poklical sem svojega predstavnika za odnose z javnostmi in ga vprašal, ali sem prav razumel," je razložil župan. "Mi bomo šli na oder," je županu rekel vodja skupine, ki je neizmerno hvaležen, da se je na njihovem nastopu zbrala tako velika množica. "Množica jih je nagradila s stoječim aplavzom, kar jim bo za vedno ostalo v spominu," je še povedal župan.

Da bi rešil zadevo, je odpovedal dopust

Včeraj je župan obiskal plesalce, ti pa so ga bili, kot je opisal sam, izjemno veseli. "Vsi so mi skočili okoli vratu in se mi zahvaljevali," je dodal. Poudaril je, da so na festivalu nastopili brezplačno.

Mlekuž bi moral biti od danes do naslednjega četrtka na dopustu, a ga je zaradi neprijetnega dogodka odpovedal. "Nočem jih pustiti samih in oni to cenijo," je dodal.

Brez dokumentov ne morejo domov

"Imajo vizume, imajo vse, kar potrebujejo, tako da bi tu lahko ostali dlje. Težava je v tem, da imajo že v sredo zjutraj plačan povratni polet na Kubo," je povedal Mlekuž.

"Pri sebi imajo le sklep o plačilnem nalogu," je povedal župan. Dokumente so jim policisti namreč zasegli in jim jih bodo vrnili šele, ko bodo plačali kazen.

Občina kazni ne more poravnati

Župan Mlekuž je dejal, da kazni občina zaradi računskega sodišča ne more poravnati. "Predlagal sem, naj nalog napišejo vodji skupine, ki je pozabil dokumente. Jaz grem na banko, dvignem 500 evrov, plačam takoj in je urejeno," je dejal Mlekuž.

Želi si in upa, da bodo kazen lahko spremenili v opomin. V ta namen so včeraj z advokati napisali vse zahteve za sodno varstvo, danes pa zadevo vložili na Policijsko postajo Nova Gorica. "Upam, da bodo to v čim krajšem času predali sodniku za prekrške, saj je sodnik za prekrške tisti, ki odloča."

S PU Nova Gorica so sporočili, da o primeru še pripravljajo poročilo, preostalih podrobnosti pa ne izdajajo. Poudarili so, da so bili vsi postopki zakoniti. Iz Ministrstva za notranje zadeve so sporočili, da gre za konkreten prekrškovni policijski postopek, kratek odziv v imenu ministrice pa bodo objavili tekom dneva.